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STAR WARS: Galactic Racer 06.10.2026
Гонки, Научная фантастика
5.4 68 оценок

Star Wars: Galactic Racer возглавила чарт Steam за прошлую неделю, а ARC Raiders поднялась благодаря крупному обновлению

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 13 по 20 октября 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Star Wars: Galactic Racer заняла первое место в свежем рейтинге самых продаваемых игр Steam. Гоночный проект по вселенной «Звёздных войн» вышел 6 октября и уже успел получить от пользователей магазина «очень положительные» отзывы. Успешный старт позволил новинке обойти другие популярные игры в еженедельном чарте.

Вторую строчку заняла EA Sports FC 27, а третью — портативная консоль Steam Deck. Gears of War: E-Day сохранила за собой четвёртое место, тогда как пятёрку лидеров замкнула Risk of Rain 2. Последняя продаётся со скидкой 67%, а её дополнение Hallowed Concepts дебютировало на седьмой позиции.

На шестое место поднялась ARC Raiders, получившая крупное обновление Frozen Trail. Дополнительным стимулом для покупателей стало снижение цены на 50%. Восьмую строчку заняла Dead by Daylight, а девятую — Dragon's Dogma 2, для которой вышло масштабное дополнение Dark Risen.

Замыкает десятку Clive Barker's Hellraiser: Revival. Хоррор от Saber Interactive появился в продаже 8 октября и сразу попал в рейтинг, несмотря на высокую конкуренцию со стороны уже известных проектов.

Свежий чарт показывает, что на позиции игр в Steam влияют не только премьеры, но и скидки с крупными обновлениями. Star Wars: Galactic Racer удалось привлечь внимание благодаря успешному запуску, тогда как ARC Raiders получила дополнительный импульс за счёт нового контента и снижения цены.

  1. Star Wars: Galactic Racer
  2. EA Sports FC 27
  3. Steam Deck
  4. Gears of War: E-Day
  5. Risk of Rain 2
  6. ARC Raiders
  7. Risk of Rain 2: Hallowed Concepts
  8. Dead by Daylight
  9. Dragon's Dogma 2
  10. Clive Barker's Hellraiser: Revival
ПК 5
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