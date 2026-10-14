Star Wars: Galactic Racer возглавила чарт Steam за прошлую неделю, а ARC Raiders поднялась благодаря крупному обновлению

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 13 по 20 октября 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Star Wars: Galactic Racer заняла первое место в свежем рейтинге самых продаваемых игр Steam. Гоночный проект по вселенной «Звёздных войн» вышел 6 октября и уже успел получить от пользователей магазина «очень положительные» отзывы. Успешный старт позволил новинке обойти другие популярные игры в еженедельном чарте.

Вторую строчку заняла EA Sports FC 27, а третью — портативная консоль Steam Deck. Gears of War: E-Day сохранила за собой четвёртое место, тогда как пятёрку лидеров замкнула Risk of Rain 2. Последняя продаётся со скидкой 67%, а её дополнение Hallowed Concepts дебютировало на седьмой позиции.

На шестое место поднялась ARC Raiders, получившая крупное обновление Frozen Trail. Дополнительным стимулом для покупателей стало снижение цены на 50%. Восьмую строчку заняла Dead by Daylight, а девятую — Dragon's Dogma 2, для которой вышло масштабное дополнение Dark Risen.

Замыкает десятку Clive Barker's Hellraiser: Revival. Хоррор от Saber Interactive появился в продаже 8 октября и сразу попал в рейтинг, несмотря на высокую конкуренцию со стороны уже известных проектов.

Свежий чарт показывает, что на позиции игр в Steam влияют не только премьеры, но и скидки с крупными обновлениями. Star Wars: Galactic Racer удалось привлечь внимание благодаря успешному запуску, тогда как ARC Raiders получила дополнительный импульс за счёт нового контента и снижения цены.