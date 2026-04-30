Star Wars: Galactic Racer всё же получит Denuvo - на странице Steam снова появилось подтверждение защиты перед релизом

На странице будущей игры Star Wars: Galactic Racer в Steam появилось упоминание об использовании антипиратской защиты Denuvo. Это указывает на то, что проект будет защищён DRM-технологией на релизе.
Информацию заметили пользователи, после чего она начала активно обсуждаться в сообществе, поскольку ранее была информация о том, что со страницы Star Wars: Galactic Racer в Steam исчезло упоминание об использовании Denuvo. Подобные отметки в Steam обычно означают, что издатель окончательно определился с системой защиты игры.
Star Wars: Galactic Racer продолжает готовиться к выходу на PC и консолях, а выход запланирован на 6 октября этого года.
