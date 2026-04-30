STAR WARS: Galactic Racer 06.10.2026
Гонки, Научная фантастика
5.6 46 оценок

Star Wars: Galactic Racer всё же получит Denuvo - на странице Steam снова появилось подтверждение защиты перед релизом

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

На странице будущей игры Star Wars: Galactic Racer в Steam появилось упоминание об использовании антипиратской защиты Denuvo. Это указывает на то, что проект будет защищён DRM-технологией на релизе.

Информацию заметили пользователи, после чего она начала активно обсуждаться в сообществе, поскольку ранее была информация о том, что со страницы Star Wars: Galactic Racer в Steam исчезло упоминание об использовании Denuvo. Подобные отметки в Steam обычно означают, что издатель окончательно определился с системой защиты игры.

Со страницы Star Wars: Galactic Racer в Steam исчезло упоминание об использовании Denuvo

Star Wars: Galactic Racer продолжает готовиться к выходу на PC и консолях, а выход запланирован на 6 октября этого года.

Ahnx

Забавные болванчики-издатели не понимают, что эта хренотень даром никому не нужна.

ModestQuirric

Ну ладно, гипервизором обойдут и все поиграют

Garik2020

Ой как зря

Семафор

Они думают, что нововведение о таймере с токеном спасет от грин магазина.

Посмотрим как ответят DenuWoW и KiriGiri.

Гомер11

Ничего, кирюшка-нигерюшка, акк0рзеон и сараоГ гипepвыcepyт чего-нибудь. XD

