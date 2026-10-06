Свежий трейлер Star Wars: Galactic Racer посвящён гонкам на подах

Star Wars: Galactic Racer от студии Fuse Games вышла на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Новый трейлер, опубликованный вместе с релизом, посвящён гонкам на подах — ключевой особенности проекта.

В ролике главный герой Шейд сталкивается с Себульбой из «Звёздных войн: Эпизод 1 — Призрачная угроза». Несмотря на своё тёмное прошлое, теперь Себульба скорее предостерегает Шейда, заявляя, что не подпустит его к главному злодею Кестару Булу на гоночном болиде без «долгой практики». Да, он использует героя, чтобы вернуть свой транспорт, но намерение остаётся важным.

Трейлер также демонстрирует подборку моментов, которые ждут игроков: Крейт с лисичками и красный туман, образующийся при быстром движении по земле. Чтобы увидеть всё это, придётся пройти кампанию в жанре roguelite. Впрочем, множество способов экспериментировать с конструкцией и настройкой транспортных средств в Shade делают прохождение стоящим.