Для Star Wars: Galactic Racer готовится новое обновление. Разработчики анонсировали дополнение Speed ​​Legends, которое выйдет в декабре и будет доступно всем пользователям бесплатно.

Обновление привнесёт ряд новых функций и возможностей. Среди подтверждённых нововведений — создание закрытых лобби, переназначение кнопок управления и восемь новых сценариев для гонок на подрейсерах. Также заявлены и другие особенности, подробности о которых пока не раскрываются.

В декабре в игру также добавят новые культовые транспортные средства из вселенной «Звёздных войн». Однако они будут доступны в рамках отдельного платного контента. Точная дата выхода и подробности об этих транспортных средствах пока не сообщаются.

Релиз Star Wars: Galactic Racer состоялся 6 октября; игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. На данный момент рейтинг игры в Steam составляет 86% положительных оценок.