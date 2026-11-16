В Galactic Racer добавят локальный мультиплеер с разделением экрана и свободную игру - обновление появится в 2027 году

После успешного запуска разработчики Star Wars: Galactic Racer анонсировали серию бесплатных обновлений: первыми нововведениями станут локальный мультиплеер с разделением экрана и возможность проведения пользовательских гонок.

Ранее студия Fuse Games заявляла, что технические ограничения не позволяют добавить офлайн-мультиплеер. Однако успех игры и многочисленные просьбы фанатов побудили команду пересмотреть свои планы. Сегодня, 16 ноября, разработчики подтвердили в Discord и социальных сетях, что в начале 2027 года в игру будет добавлен классический локальный мультиплеер с разделением экрана (с поддержкой до четырёх игроков).

Эта функция станет частью нового режима «Свободная игра», в котором можно выбрать транспортное средство, персонажа, планету и трассу — как для одиночного заезда, так и для игры с другими участниками. Хотя одновременно могут соревноваться не более четырёх человек, наличие одиночного режима подразумевает, что свободные места займут NPC (компьютерные противники). Таким образом, игроки наконец получат возможность устраивать собственные одиночные заезды.

Пока неясно, на какие графические компромиссы (вероятно, касающиеся разрешения) пришлось пойти разработчикам ради реализации этого режима. Впрочем, сам факт того, что Fuse Games добавляет локальный мультиплеер для более чем двух пилотов, весьма примечателен. Больше подробностей стоит ожидать в ближайшие недели. И хотя это лишь наши догадки, мы не удивимся, если вместе с этим бесплатным обновлением в игре появится и другой контент (платный или бесплатный).

Star Wars: Galactic Racer доступна на ПК (Steam и Epic Games Store), PS5, а также Xbox Series X/S.