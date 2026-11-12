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STAR WARS: Galactic Racer 06.10.2026
Гонки, Научная фантастика
5.6 84 оценки

Voices38 взломал STAR WARS: Galactic Racer - ещё одна защищённая Denuvo новинка не устояла перед хакером

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Хакер Voices38 сообщил о взломе STAR WARS: Galactic Racer, защищённой антипиратской системой Denuvo. Новая гоночная игра во вселенной Star Wars стала очередным релизом, защиту которого ему удалось обойти.

STAR WARS: Galactic Racer "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

В STAR WARS: Galactic Racer игроки участвуют в скоростных соревнованиях на различных трассах и используют транспорт из вселенной Star Wars. Проект вышел с Denuvo, однако защита в итоге была преодолена Voices38.

Для хакера это ещё один результат в продолжающейся работе с современными версиями Denuvo. Теперь STAR WARS: Galactic Racer пополнила список игр, взломанных Voices38.

ПК 8
163
54
Комментарии:  54
Ваш комментарий
Твой сосед стучит

Voices38:

77
BADR007
33
WerGC

молодчина,но игра мне не интересна

31
natrogrii

помнится, в далёкие времена играл в Star Wars Episode I: Racer, 1999 года, ну вот, теперь время пришло посмотреть на это в современном исполнении

23
CrummyLorcan

Ну ты Лучший !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20
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