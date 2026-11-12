Voices38 взломал STAR WARS: Galactic Racer - ещё одна защищённая Denuvo новинка не устояла перед хакером

Хакер Voices38 сообщил о взломе STAR WARS: Galactic Racer, защищённой антипиратской системой Denuvo. Новая гоночная игра во вселенной Star Wars стала очередным релизом, защиту которого ему удалось обойти.

В STAR WARS: Galactic Racer игроки участвуют в скоростных соревнованиях на различных трассах и используют транспорт из вселенной Star Wars. Проект вышел с Denuvo, однако защита в итоге была преодолена Voices38.

Для хакера это ещё один результат в продолжающейся работе с современными версиями Denuvo. Теперь STAR WARS: Galactic Racer пополнила список игр, взломанных Voices38.