Фанатская MMORPG Star Wars Galaxies Restoration получит графический рендерер DirectX 12

Команда энтузиастов фанатского проекта Star Wars Galaxies Restoration опубликовала демонстрационный ролик с презентацией кардинально переработанной графической составляющей. Разработчики готовят масштабное обновление A New Dawn, главным техническим нововведением которого станет перевод игрового клиента с устаревшего DirectX 9 на современный DirectX 12.

Оригинальная многопользовательская игра Star Wars Galaxies от студии Sony Online Entertainment была выпущена в 2003 году и официально закрыта в декабре 2011 года. Спустя 15 лет после прекращения поддержки сообщество продолжает развивать проект на базе собственной версии, объединяющей ролевую систему Combat Upgrade и контент дополнения Jump to Lightspeed. Внедрение нового рендерера направлено на преодоление ограничений старого движка, изначально создававшегося под аппаратное обеспечение начала 2000-х годов.

Опубликованные кадры сравнения версий до и после наглядно показывают колоссальный прирост дальности прорисовки окружающего мира. На пустынных равнинах Татуина полностью исчезла белесая пелена, скрывавшая детали ландшафта, что позволяет видеть песчаные дюны, каньоны и далекие поселения на огромном расстоянии. Аналогичные визуальные улучшения затронули холмы Набу и дикие территории Кореллии, где панорамы открытого пространства больше не упираются в искусственную стену тумана.

Это одна из ключевых особенностей следующего обновления, которая включает значительно улучшенную графику, позволяющую галактике выглядеть лучше, чем когда-либо прежде. - Команда разработчиков Star Wars Galaxies Restoration

Помимо увеличенной дистанции обзора, графический рендерер DirectX 12 принесет переработанную модель освещения и полноценные объемные эффекты. В лесных массивах планет Кашиик и Эндор появились динамические лучи света, пробивающиеся сквозь ветви деревьев, а также мягкие тени от растительности. Болотистые локации получили обновленную систему отражений на воде и атмосферный туман, корректно рассеивающий лучи в разное время суток.

Сервер Star Wars Galaxies Restoration остается полностью бесплатным фанатским проектом, а закрытое тестирование обновленного графического клиента начнется в ближайшее время на официальном портале проекта.