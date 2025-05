Star Wars: Grand Collection включает девять классических игр для Switch и шесть для PlayStation

В честь празднования 4 мая Aspyr выпустила свой классический набор Star Wars: Grand Collection. Игроки Switch могут играть в 9 классических игр Star Wars, а пользователи PlayStation могут заново пережить 6 классических игр на современной консоли.

Игры охватывают период с 1999 года, когда вышла Star Wars: Episode I Racer, до 2008 года, когда вышла Star Wars: The Force Unleashed. Команда Aspyr Media работала над портированием этих названий на PS4, PS5 и Switch с 2019 года, и последний комплект нацелен на то, чтобы предоставить геймерам все свои работы.

Всего на Switch можно поиграть в 9 игр, в том числе:

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast (2020)

Star Wars: Episode I Racer (2020)

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy (2020)

Star Wars: Republic Commando (2021)

Star Wars: Knights of the Old Republic (2021)

Star Wars: The Force Unleashed (2022)

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (2022)

Star Wars: Bounty Hunter (2024)

Star Wars: Episode I Jedi Power Battles (2025)

Игроки PlayStation могут окунуться в 6 классических игр. Однако три тяжеловеса — Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: Knights of the Old Republic I и Star Wars: Knights of the Old Republic II — заметно отсутствуют в линейке PS.

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast (2020)

Star Wars: Episode I Racer (2020)

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy (2020)

Star Wars: Republic Commando (2021)

Star Wars: Bounty Hunter (2024)

Star Wars: Episode I Jedi Power Battles (2025)

Также заметно отсутствие Star Wars: Battlefront Classic Collection (2024) от Aspyr на обеих платформах.

Star Wars: Grand Collection в настоящее время продается в магазинах Nintendo и PlayStation Store, цена на нее начинается от 69,99 долларов США в магазине Switch и от 44,99 долларов США для подписчиков PS Plus.

За исключением портативности Switch, Grand Collection — сложная продажа с точки зрения стоимости. Схожие наборы, содержащие многие из тех же игр, были доступны в Steam и Humble Bundle всего за $12, что делает цену Switch в $69,99 — и даже скидку $44,99 на PlayStation для подписчиков PS Plus — завышенной ценой в 2025 году. В наборе также отсутствуют значимые улучшения или усилия по восстановлению, и без включения собственной коллекции Battlefront Classic Collection от Aspyr он кажется неполным.

В частности, пользователи PlayStation вытягивают короткую соломинку. Игроки не только платят более высокую цену за игру в библиотеке из шести штук, но и пропускают главные названия комплекта: KOTOR , KOTOR II и The Force Unleashed.

Для большинства игроков низкая цена и системные требования в сочетании с такими улучшениями, как восстановленный контент-мод KOTOR 2 и режим Movie Duels из Jedi Academy, делают версии для ПК более приемлемым вариантом.