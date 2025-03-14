Условно-бесплатный арена-шутер Star Wars: Hunters закроется в октябре этого года

Несмотря на то, что 4v4-шутер Star Wars: Hunters вышел только в июне прошлого года, он будет закрыт в конце этого года 1 октября и станет недоступен для всех игроков. Игра останется в сети до тех пор, а финальный выпуск контента выйдет 15 апреля, совпадая с отключением внутриигровых покупок. Zygna заявила в своем официальном сообщении, что «решение было принято нелегко», поскольку игра была доступна всего меньше года.
Бесплатная игра в настоящее время доступна только на Nintendo Switch вместе с мобильными устройствами iOS и Android, и новость о закрытии подразумевает, что запуск на ПК в Steam больше не состоится.
Пофиг первый раз слышу о игре.
Судя по всему "современная аудитория" не очень приняла эту игру. Интересно почему....
Рекламы мало у игры было. Вон про клон овервоча по Марвел из каждого утюга было слышно и абсолютно каждый стример в неё играл у себя на стримах. Если бы издатели не нагнали такой пиар, то Райвалс постигла бы та же участь.
Абсолютно не каждый)) многие про неё даже не слышали
Дольше конкорда продержался это уже успех )
А что,был такой шутер?
Вообще об этой игре не слышала.
Star Wars: Hunters, кто ты, воин?