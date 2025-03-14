Условно-бесплатный арена-шутер Star Wars: Hunters закроется в октябре этого года

Несмотря на то, что 4v4-шутер Star Wars: Hunters вышел только в июне прошлого года, он будет закрыт в конце этого года 1 октября и станет недоступен для всех игроков. Игра останется в сети до тех пор, а финальный выпуск контента выйдет 15 апреля, совпадая с отключением внутриигровых покупок. Zygna заявила в своем официальном сообщении, что «решение было принято нелегко», поскольку игра была доступна всего меньше года.

Бесплатная игра в настоящее время доступна только на Nintendo Switch вместе с мобильными устройствами iOS и Android, и новость о закрытии подразумевает, что запуск на ПК в Steam больше не состоится.