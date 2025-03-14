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об игре
Star Wars: Hunters 04.06.2024
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица
3.9 31 оценка

Условно-бесплатный арена-шутер Star Wars: Hunters закроется в октябре этого года

monk70 monk70

Несмотря на то, что 4v4-шутер Star Wars: Hunters вышел только в июне прошлого года, он будет закрыт в конце этого года 1 октября и станет недоступен для всех игроков. Игра останется в сети до тех пор, а финальный выпуск контента выйдет 15 апреля, совпадая с отключением внутриигровых покупок. Zygna заявила в своем официальном сообщении, что «решение было принято нелегко», поскольку игра была доступна всего меньше года.

Бесплатная игра в настоящее время доступна только на Nintendo Switch вместе с мобильными устройствами iOS и Android, и новость о закрытии подразумевает, что запуск на ПК в Steam больше не состоится.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kotasha

Пофиг первый раз слышу о игре.

5
Max Rolens

Судя по всему "современная аудитория" не очень приняла эту игру. Интересно почему....

4
Stinger_Max

Рекламы мало у игры было. Вон про клон овервоча по Марвел из каждого утюга было слышно и абсолютно каждый стример в неё играл у себя на стримах. Если бы издатели не нагнали такой пиар, то Райвалс постигла бы та же участь.

0
CraftyNaxar Stinger_Max

Абсолютно не каждый)) многие про неё даже не слышали

1
Nifize

Дольше конкорда продержался это уже успех )

4
dreamevil2067

А что,был такой шутер?

2
Raphtallia

Вообще об этой игре не слышала.

1
Animario

Star Wars: Hunters, кто ты, воин?

0