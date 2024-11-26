Условно-бесплатный экшен Star Wars: Hunters готовится к выходу в Steam

В Steam скоро выйдет Star Wars: Hunters — уже 27 января 2025 года условно-бесплатный экшен появится в раннем доступе. К этому времени в игре как раз откроют новую арену в нижних уровнях Корусанта, да и состав персонажей пополнится — к команде присоединится Гликкин, меткий охотник за головами из расы кубазов.
Кстати, владельцы Nintendo Switch, iOS и Android уже вовсю играют с начала июня. А с выходом ПК-версии наконец-то появится и полноценный кросс-плей между всеми платформами — можно будет играть с друзьями независимо от их устройства, да и прогресс сохранится на любой платформе.
Сама игра предлагает командные бои 4 на 4 на аренах, срисованных с культовых мест далёкой-далёкой Галактики. И персонажей хватает на любой вкус: хочешь — бери мрачного ассасина Тёмной стороны, хочешь — бывалого штурмовика, и у каждого свои фирменные приёмчики.
Я думал это какой-то прошедший ивэнт из Fortnite
у нас не настолько все плохо
Кто играл, расскажите как вам. По внешнему виду очень нравится.
Как же им Фортнайт не дает покоя
Почему среди людей тут одни фемко бабы ?
Чубака не негр-баба-инвалид уже хорошо , хотя как знать чего у него там не хватает.
Потому что так любит Кэтлин Кеннеди, The Force is Female(c)...