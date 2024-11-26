Условно-бесплатный шутер Star Wars: Hunters готовится к выходу в Steam

В Steam скоро выйдет Star Wars: Hunters — уже 27 января 2025 года условно-бесплатный шутер появится в раннем доступе. К этому времени в игре как раз откроют новую арену в нижних уровнях Корусанта, да и состав персонажей пополнится — к команде присоединится Гликкин, меткий охотник за головами из расы кубазов.

Кстати, владельцы Nintendo Switch, iOS и Android уже вовсю играют с начала июня. А с выходом ПК-версии наконец-то появится и полноценный кросс-плей между всеми платформами — можно будет играть с друзьями независимо от их устройства, да и прогресс сохранится на любой платформе.

Сама игра предлагает командные бои 4 на 4 на аренах, срисованных с культовых мест далёкой-далёкой Галактики. И персонажей хватает на любой вкус: хочешь — бери мрачного ассасина Тёмной стороны, хочешь — бывалого штурмовика, и у каждого свои фирменные приёмчики.