Бывший сотрудник IGN опроверг распространяемую информацию о Star Wars Jedi 3

Недавно в интернете начали появляться слухи, что Star Wars Jedi 3 может выйти уже в 2026 году. Якобы, в последнем выпуске подкаста Kinda Funny Gamescast бывший сотрудник IGN Тим Геттис упомянул, что он «слышал кое-что», что указывает на потенциальный релиз третьей части серии Star Wars Jedi в 2026 году.

Однако, эти сообщения оказались ложными. Геттис опроверг распространяемую информацию, заявив в твите:

ЛОЛ, я этого не говорил, я ничего об этом не знаю.