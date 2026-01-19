Бывший сотрудник IGN опроверг распространяемую информацию о Star Wars Jedi 3

Недавно в интернете начали появляться слухи, что Star Wars Jedi 3 может выйти уже в 2026 году. Якобы, в последнем выпуске подкаста Kinda Funny Gamescast бывший сотрудник IGN Тим Геттис упомянул, что он «слышал кое-что», что указывает на потенциальный релиз третьей части серии Star Wars Jedi в 2026 году.
Однако, эти сообщения оказались ложными. Геттис опроверг распространяемую информацию, заявив в твите:
ЛОЛ, я этого не говорил, я ничего об этом не знаю.
ЛОЛ, да это и так понятно было, что вброс.
Вторую выпустили через 3 с половиной года после первой и разрабатывали во время ковида + сделали игру раза в два больше и то что они могли бы уложиться снова в три с половиной года и в конце года выпустить охотно верится, правда высок шанс получить ужасную оптимизацию как у второй части и провалиться выйдя рядом с гта 6