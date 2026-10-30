Джейсон Шрайер подтвердил, что официальный анонс Star Wars Jedi 3 состоится в ближайшее время

Известный игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил, что официальный анонс продолжения Star Wars Jedi состоится в ближайшее время. Об этом он лаконично сообщил сегодня в социальной сети, отвечая на вопрос одного из пользователей о статусе проекта. По словам инсайдера, игра все еще находится в активном производстве и ее должны представить публике уже скоро.

Хотя издательство Electronic Arts и студия Respawn Entertainment ранее уже упоминали о планах завершить историю Кэла Кестиса трилогией, новые слова Шрайера указывают на финальную стадию подготовки к показу. В игровой индустрии это заявление связывают с грядущей церемонией The Game Awards, которая традиционно проходит в декабре и служит главной площадкой для крупных осенних анонсов.

Текущие производственные циклы студии Respawn позволяют предположить, что полноценный релиз финальной части состоится в 2027 году. Это полностью соответствует четырехлетнему перерыву, который разделял первую часть Fallen Order и сиквел Survivor. На фоне недавних слухов о масштабной внутренней реструктуризации EA и закрытии некоторых долгостроев, третья часть космического экшена остается одним из главных приоритетов для издателя.