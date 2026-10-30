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Star Wars Jedi 3 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 120 оценок

Джейсон Шрайер подтвердил, что официальный анонс Star Wars Jedi 3 состоится в ближайшее время

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Известный игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил, что официальный анонс продолжения Star Wars Jedi состоится в ближайшее время. Об этом он лаконично сообщил сегодня в социальной сети, отвечая на вопрос одного из пользователей о статусе проекта. По словам инсайдера, игра все еще находится в активном производстве и ее должны представить публике уже скоро.

Хотя издательство Electronic Arts и студия Respawn Entertainment ранее уже упоминали о планах завершить историю Кэла Кестиса трилогией, новые слова Шрайера указывают на финальную стадию подготовки к показу. В игровой индустрии это заявление связывают с грядущей церемонией The Game Awards, которая традиционно проходит в декабре и служит главной площадкой для крупных осенних анонсов.

Текущие производственные циклы студии Respawn позволяют предположить, что полноценный релиз финальной части состоится в 2027 году. Это полностью соответствует четырехлетнему перерыву, который разделял первую часть Fallen Order и сиквел Survivor. На фоне недавних слухов о масштабной внутренней реструктуризации EA и закрытии некоторых долгостроев, третья часть космического экшена остается одним из главных приоритетов для издателя.

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36
Комментарии:  36
Ваш комментарий
hpi

А кто её купит? Ведь еа сама себя похоронила.

30
Oleg Osmina

Очередная часть джедайского паркура🫣 Ну вот реально, сделано, чтобы растянуть игру... Структура уровня где-то 70% времени бегаешь, прыгает, решаешь "головоломки" потом 10% финальная битва с боссом уровня и в оставшееся покажут кинцо.

19
Pojilaya kikimora

Я чёт не могу понять. Этот Шредер уже чуть ли не на каждой странице портала. Это какой-то Антон Логвинов от мира Запада?

11
BENDJI

Слава богу что сохранили эту серию. Первые две части были мега крутые.

6
Владимир Губайдуллин

самое лучшая игра по зв.

5
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