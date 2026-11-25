Актёр Кэмерон Монаган, сыгравший Кэла Кестиса в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, возможно, косвенно упомянул третью игру серии. Поводом стало новое видео, опубликованное официальным аккаунтом Star Wars.

В ролике Монаган обращается к Эману Эсфанди, исполнителю роли Эзры Бриджера в сериале «Асока». Видео стало своеобразным приветствием Эсфанди, который сейчас проходит Star Wars Jedi: Fallen Order. Однако поклонники заметили в обращении актёра несколько любопытных деталей.

Монаган сначала перечисляет две выпущенные игры — Jedi: Fallen Order и Jedi: Survivor, в которых он озвучивает и играет Кэла Кестиса. Но затем актёр добавляет фразу «и игры Jedi», хотя на данный момент других частей серии не существует.

Кроме того, поклонников насторожило, что Монаган вновь заговорил о Кэле Кестисе и серии Jedi после длительного перерыва. Видео было снято на фоне, связанном со Star Wars, предположительно в тематической зоне Galaxy’s Edge.

В последнее время Star Wars также активно напоминает аудитории об играх Jedi, что некоторые фанаты связывают с возможным скорым анонсом третьей части. Ранее Монаган уже говорил, что вернётся к этой серии после выхода Survivor.

Разумеется, прямого подтверждения Star Wars Jedi 3 в ролике нет. Возможно, актёр просто обобщил свои предыдущие работы, однако его формулировка вновь подогрела слухи о продолжении истории Кэла Кестиса.