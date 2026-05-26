Lucasfilm намекнула на новые истории с Кэлом Кестисом

Похоже, история Кэла Кестиса не закончится только третьей частью Star Wars Jedi. Представитель Lucasfilm в недавнем интервью заявил, что у персонажа «впереди ещё много историй».

В компании напомнили, что герой уже стал важной частью вселенной Star Wars — например, его световой меч появился в тематических парках Disney. При этом Lucasfilm прямо дала понять, что планы на Кэла выходят за рамки одной игры.

Что именно готовят для персонажа, пока неизвестно. Речь может идти как о Star Wars Jedi 3, так и о сериалах, анимации или других проектах по франшизе.

Известно лишь, что Кэл Кестис впервые появится на экране уже в этом году — персонаж станет частью LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past. Это будет мини-сериал из четырёх эпизодов, который выйдет в сентябре 2026 года.

Ранее Respawn подтверждала, что работает над финальной частью трилогии Star Wars Jedi, однако новых подробностей о проекте с тех пор почти не появлялось.