Lucasfilm намекнула на новые истории с Кэлом Кестисом

Похоже, история Кэла Кестиса не закончится только третьей частью Star Wars Jedi. Представитель Lucasfilm в недавнем интервью заявил, что у персонажа «впереди ещё много историй».
В компании напомнили, что герой уже стал важной частью вселенной Star Wars — например, его световой меч появился в тематических парках Disney. При этом Lucasfilm прямо дала понять, что планы на Кэла выходят за рамки одной игры.
Что именно готовят для персонажа, пока неизвестно. Речь может идти как о Star Wars Jedi 3, так и о сериалах, анимации или других проектах по франшизе.
Известно лишь, что Кэл Кестис впервые появится на экране уже в этом году — персонаж станет частью LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past. Это будет мини-сериал из четырёх эпизодов, который выйдет в сентябре 2026 года.
Ранее Respawn подтверждала, что работает над финальной частью трилогии Star Wars Jedi, однако новых подробностей о проекте с тех пор почти не появлялось.
не выдуманные истории о которых невозможно молчать
Nice games // Профиль Вконтакт
Бллиїіїии́иин....
Нудный он какой-то. Даже та тёлка бледная живее выглядит рядом с ним:)
Есть кого-нибудь с харизмой? Ааа, точно, Дисней таких не делает и другим не позволяет.
А физику ног в игре кто делать будет!? Я без смеха на эту кривизну ног при беге смотреть не могу, не то что играть.
Трилогию с Портман хоть как-то осилил, а потом эта вселенная стабильно мимо меня пролетает, донося лишь какое-то эхо о творящимся с ней сюре.