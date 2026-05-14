Люк Скайуокер знает о выжившем Кэле Кестисе после Приказа 66 - это подтверждает новая книга по Star Wars

Обновлённое справочное издание по вселенной Star Wars раскрыло неожиданную деталь, связанную с персонажем серии. Согласно новым материалам, Люк Скайуокер осведомлён о существовании Кэла Кестиса и знает, что он пережил Приказ 66.

Информация появилась в переработанном издании книги The Secrets of the Jedi, где приводятся записи, приписываемые Люку. В одной из них он упоминает Кэла как одного из выживших джедаев, избежавших уничтожения во время чистки Ордена.

Это подтверждает, что Кэл Кестис уже является частью более широкой канонической картины событий после падения Ордена джедаев и что его существование известно ключевым персонажам оригинальной трилогии.

При этом остаётся открытым вопрос, откуда именно Люк получил эту информацию — напрямую ли он узнал о Кэле или через цепочку других джедаев и союзников. В фанатской среде уже обсуждают, может ли это быть намёком на возможную встречу персонажей в будущих проектах по Star Wars Jedi.