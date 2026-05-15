MSI выпустила видеокарту GeForce RTX 5080 в стиле "Звездных войн", вдохновленную сериалом "Мандалорец"

MSI готовит к выпуску сверхлимитированную видеокарту GeForce RTX 5080, выполненную в стиле вселенной «Звёздных войн». Модель MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC выйдет ограниченным тиражом и поступит в продажу одновременно с премьерой нового фильма Lucasfilm.

Основа: MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio с архитектурой NVIDIA Blackwell

MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio с архитектурой NVIDIA Blackwell Тираж: Всего 500 экземпляров для европейского рынка

Всего экземпляров для европейского рынка Дата старта продаж: 22 мая 2026 года (совпадает с премьерой фильма)

(совпадает с премьерой фильма) Охлаждение: Система TRI FROZR 4 с вентиляторами STORMFORCE

Система TRI FROZR 4 с вентиляторами STORMFORCE Технологии: Поддержка DLSS 4.5 и платформы NVIDIA Studio

Поддержка DLSS 4.5 и платформы NVIDIA Studio Аксессуары в комплекте: Четыре сменные магнитные панели задней пластины с принтами (шлем Мандалорца, Грогу, эмблема Новой Республики, эмблема Имперских остатков) и держатель видеокарты в виде фигурки Грогу

Четыре сменные магнитные панели задней пластины с принтами (шлем Мандалорца, Грогу, эмблема Новой Республики, эмблема Имперских остатков) и держатель видеокарты в виде фигурки Грогу Цена: Официально не объявлена

Карта получила матовое металлическое покрытие с текстурой, напоминающей знаменитые доспехи бескара, и сдержанную RGB-подсветку. Что касается характеристик ограниченной серии GeForce RTX 5080, можно предположить, что она будет иметь аналогичную тактовую частоту Boost Clock в 2715 МГц, как и модель Gaming Trio OC, что должно обеспечить заметное повышение производительности по сравнению с эталонной версией или версией Founder Edition. Используется архитектура NVIDIA Blackwell, видеокарта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и поддерживает технологии DLSS 4.5 и NVIDIA Studio. Система охлаждения TRI FROZR 4 с вентиляторами STORMFORCE, никелированной медной пластиной и технологиями Wave Curved 4.0 и Air Antegrade Fin 2.0 обеспечивает эффективный отвод тепла и низкий уровень шума под нагрузкой.

Главные отличия новинки кроются в дизайне и аксессуарах:

Кастомизация задней панели: В комплект входят четыре сменные магнитные пластины с различными символами вселенной Star Wars. Это позволяет владельцу легко менять внешний вид видеокарты в зависимости от настроения.

В комплект входят четыре сменные магнитные пластины с различными символами вселенной Star Wars. Это позволяет владельцу легко менять внешний вид видеокарты в зависимости от настроения. Держатель видеокарты с Грогу: Специальная фигурка малыша Грогу выполняет не только декоративную, но и полезную функцию, поддерживая массивную видеокарту и предотвращая её провисание.

Специальная фигурка малыша Грогу выполняет не только декоративную, но и полезную функцию, поддерживая массивную видеокарту и предотвращая её провисание. Коллекционная ценность: Благодаря сверхограниченному тиражу, эта модель станет предметом коллекционирования для фанатов «Звёздных войн» и геймеров.

Продажи начнутся 22 мая 2026 года. Приобрести новинку можно будет только у избранных ритейлеров и в официальном интернет-магазине MSI. Компания подтверждает, что после продажи всех экземпляров модель не будет выпускаться повторно, что подчёркивает её эксклюзивность.