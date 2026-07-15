Новая вакансия в Respawn раскрыла примерные сроки выхода финальной части трилогии Star Wars Jedi

На фоне затяжного кризиса и волны массовых сокращений, охвативших мировую игровую индустрию, Respawn Entertainment послала позитивный сигнал поклонникам франшизы «Звездные войны». Игры о приключениях Кэла Кестиса за последние годы стали ключевым и наиболее стабильным активом бренда, демонстрируя уверенные результаты в противовес неоднозначным успехам кино- и сериальных проектов Disney.

Сейчас команда сосредоточена на создании финального релиза трилогии. Очередным подтверждением того, что производство продвигается в штатном режиме, стали новые кадровые перестановки в компании. На официальном сайте появилась вакансия нарративного дизайнера (Narrative Designer), который займется проработкой сюжета прямого сиквела Star Wars Jedi: Survivor.

Хотя публикация не раскрывает деталей сценария или игровых механик, данный шаг служит четким подтверждением того, что создание проекта идет без задержек и является одним из ключевых приоритетов для руководства студии.

В то же время появление этой вакансии корректирует прежние прогнозы аналитиков. Ранее в сети ходили слухи о возможном полноценном анонсе игры в 2026 году. Однако, поскольку Respawn всё еще формирует команду авторов для работы над повествованием (которое закладывается на ранних стадиях), триквел Star Wars Jedi, по всей видимости, дебютирует не раньше второй половины 2027 года