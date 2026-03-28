Слух: появились возможные подробности Star Wars Jedi 3 - анонс планируется 4 мая

Инсайдер, ранее делившийся информацией о возможных деталях Star Wars Jedi 3, рассказал о сюжете и геймплее будущей игры.

По словам инсайдера, у главного героя Кэла Кэстиса будет дочь. Пока неизвестно, родная она ему или приемная. Также у него будет приемная дочь Ката, персонаж из второй части. Между сестрами возникнет некий конфликт. Основная тема игры - чистота и обретение безмятежности: Кэл будет бороться с Темной стороной.

В плане геймплея заявлена стойка с двумя бластерами. Инсайдер также утверждает, что в игре появятся точки принятия моральных решений, которые, тем не менее, не повлияют на финал. В качестве сравнения называются Spider-Man: Web of Shadows и Ghost of Tsushima.

Инсайдер также поделился деталями производственного процесса: сюжет Star Wars Jedi 3 пишут параллельно с разработкой геймплея, как это было в случае с Star Jedi: Survivor. По его словам, именно из-за этого вторая часть имела неровную структуру повествования, в отличие от Star Jedi: Fallen Order, чей сценарий был готов до начала производства.

Единственное, в чем инсайдер уверен наверняка - анонс проекта состоится 4 мая, в День Звездных войн. По его словам, это может быть тизер, твит или даже просто логотип. Однако ко всему сказанному стоит относиться с долей скепсиса.