Сообщается, что в Star Wars Jedi 3 появится постаревший Кэл Кестис - анонс состоится в ближайшее время

Прошло 3 года момента выхода Star Wars Jedi: Survivor, но серия ещё не завершена, поскольку сам EA недавно заявила, что появятся новые истории с главным героем серии Кэлом Кестисом. Согласно новому слуху, исходящему от надёжного инсайдера Тома Хендерсона, в этих историях будет фигурировать более взрослый главный герой.

«Я имею в виду, это было около года назад, но я слышал, что Кэл будет старше в игре, так что я не знаю, будет ли это какой-то скачок во времени или что-то подобное», — сказал инсайдер в последнем эпизоде ​​подкаста Insider Gaming. Обсуждение зашло в разговор, когда ведущие обсуждали прогнозы на PlayStation State of Play, Xbox Games Showcase и Summer Game Fest, но Том Хендерсон никоим образом не подтвердил, что Star Wars Jedi 3 будет анонсирована на каком-либо из предстоящих летних мероприятий.

Однако нет сомнений, что анонс может состояться в ближайшее время. Ещё один надёжный инсайдер, Джефф Грабб, недавно прокомментировал игру, заявив, что она «сразу же после второй части была запущена в производство». Хотя не было никаких сомнений в том, что серия продолжится, тот факт, что Star Wars Jedi 3 находится в разработке уже 3 года, говорит о том, что анонс может состояться в скором времени.