Сообщается, что в Star Wars Jedi 3 появится постаревший Кэл Кестис - анонс состоится в ближайшее время

Прошло 3 года момента выхода Star Wars Jedi: Survivor, но серия ещё не завершена, поскольку сам EA недавно заявила, что появятся новые истории с главным героем серии Кэлом Кестисом. Согласно новому слуху, исходящему от надёжного инсайдера Тома Хендерсона, в этих историях будет фигурировать более взрослый главный герой.
«Я имею в виду, это было около года назад, но я слышал, что Кэл будет старше в игре, так что я не знаю, будет ли это какой-то скачок во времени или что-то подобное», — сказал инсайдер в последнем эпизоде подкаста Insider Gaming. Обсуждение зашло в разговор, когда ведущие обсуждали прогнозы на PlayStation State of Play, Xbox Games Showcase и Summer Game Fest, но Том Хендерсон никоим образом не подтвердил, что Star Wars Jedi 3 будет анонсирована на каком-либо из предстоящих летних мероприятий.
Однако нет сомнений, что анонс может состояться в ближайшее время. Ещё один надёжный инсайдер, Джефф Грабб, недавно прокомментировал игру, заявив, что она «сразу же после второй части была запущена в производство». Хотя не было никаких сомнений в том, что серия продолжится, тот факт, что Star Wars Jedi 3 находится в разработке уже 3 года, говорит о том, что анонс может состояться в скором времени.
Очередной пост-фактумный чувак, который не сделал никакого вклада в мир ЗВ, какие же новые "интересные" истории он нам поведает?:))
Опять истории по нафиг никому не интересные хреновины в жопе галактики, где он не будет мешать корню франшизы?
Очень надеюсь, что у него будет пара кестисов от ведьмы.
Логично, он и с первой по вторую повзрослел (что не помешало ему забыть кучу джедайских приёмов).