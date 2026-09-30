Star Wars Jedi 3 может выйти в 2027 году - полноценный анонс, по слухам, состоится уже в ближайшее время

Третья часть серии Star Wars Jedi может выйти уже в 2027 году, а её полноценное представление, по слухам, состоится в обозримом будущем. Пока Electronic Arts и Respawn Entertainment официально не объявляли ни дату релиза, ни сроки презентации проекта.

Об этом сообщил инсайдер FivesWalker, который довольно быстро зарекомендовал себя как надёжный источник информации в сообществе поклонников Star Wars. По его словам, Star Wars Jedi 3 действительно планируют выпустить в следующем году, что, вероятно, не станет большим сюрпризом для тех, кто ждёт игру.

Если сведения окажутся верны, третья часть проведёт в разработке примерно четыре-пять лет после выхода Star Wars Jedi: Survivor. Для прямого продолжения такого масштаба подобный производственный цикл на сегодняшний день выглядит вполне стандартным.

Кроме того, информация указывает на то, что ждать первых полноценных подробностей осталось недолго. Предполагается, что издатель вскоре начнёт раскрывать проект, однако точные сроки анонса пока неизвестны.