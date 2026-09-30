ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars Jedi 3 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 115 оценок

Star Wars Jedi 3 может выйти в 2027 году - полноценный анонс, по слухам, состоится уже в ближайшее время

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Третья часть серии Star Wars Jedi может выйти уже в 2027 году, а её полноценное представление, по слухам, состоится в обозримом будущем. Пока Electronic Arts и Respawn Entertainment официально не объявляли ни дату релиза, ни сроки презентации проекта.

Об этом сообщил инсайдер FivesWalker, который довольно быстро зарекомендовал себя как надёжный источник информации в сообществе поклонников Star Wars. По его словам, Star Wars Jedi 3 действительно планируют выпустить в следующем году, что, вероятно, не станет большим сюрпризом для тех, кто ждёт игру.

Если сведения окажутся верны, третья часть проведёт в разработке примерно четыре-пять лет после выхода Star Wars Jedi: Survivor. Для прямого продолжения такого масштаба подобный производственный цикл на сегодняшний день выглядит вполне стандартным.

Кроме того, информация указывает на то, что ждать первых полноценных подробностей осталось недолго. Предполагается, что издатель вскоре начнёт раскрывать проект, однако точные сроки анонса пока неизвестны.

Слухи 6
54
33
Комментарии:  33
Ваш комментарий
Sattarata

Если опять овно с боевкой соулс кувырками и кострами , то не нужно ,оставте себе вы. Я лучше ещё раз jedy academy перепройду, тем более есть повод с нейрослопом попробовать поверх.

20
erkins007

О да, первая часть была шедевром, вторая конечно обосралась с оптимизацией на релизе и отсутствием русского, но тоже была очень неплоха.

17
Never_slEEp

Ждем

16
FilthyZachary

Делайте гла