Star Wars Jedi 3 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 71 оценка

Тим Геттис из IGN утверждает, что Respawn Entertainment планирует выпустить Star Wars Jedi 3 уже в этом году

AceTheKing AceTheKing

Тим Геттис, продюсер видеоконтента для издания IGN, поделился слухами, которые он слышал касательно Star Wars Jedi 3.

По его данным, студия Respawn Entertainment собирается представить и выпустить игру уже в этом году. Если информация подтвердится, то на разработку триквела студии понадобится 3-3,5 года - даже меньше, чем на разработку Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor получили высокие оценки игроков и критиков, став одними из лучших проектов по Star Wars за последние годы.

22
26
Комментарии:  26
Sova Aleykum

Где там высокие оценки игроков то лол. Вторая часть до сих пор кривая и дерганная вся.

11
Константин335

Смени свой калькулятор и будет нормально работать

14
Беккер5443

Первая и то струдом запускалась, новая Battlefrom обе вот они одни хорошо запускались.

2
Sova Aleykum Константин335

5070ти сменить?

5
Константин335

Надеюсь что это правда, первые 2 отличные игры

8
Беккер5443

Ну ну хорошо, когда всё хорошо идёт.

2
ZNGRU

Да лучше бы ремейк STAR WARS RACER сделали.

5
Беккер5443

Да ну эти гонки, Star Wars KOTOR remake не могут ещё сделать.

2
Беккер5443

Вот взять игру STAR WARS: Squadrons, бесполезная фигня, потому что полетать на звездолётах можно в новой Battlefrom 2.

2
ModestDL Беккер5443

Вот и отлично что до сих пор не могут испоганить KOTOR.

1
DIZNX

Тот момент когда рано не стоит выпускать. Пусть после завершение войны пусть выйдет, после отмен санкций, тогда и выйдет с русским языком. Сейчас опять без русского выйдет

4
barabear

Наивно думать, что всё моментально вернется в состояние, как до...

3
Беккер5443

Я бы хотел игру про Мандалорца, надеюсь услышать мои молитвы)))))

4
ThoughtfulGerardo

новая зв вроде эклипс не за горами)

1
MNM 777

Без Винса думаю ждать эту поделку не стоит

3
spaMER_ID

Он там вроде и не принимал участия

Никита Дроздоvv
Эх, смешные чувства это вызывает. С одной стороны круто, возможно уже в этом году будет играть. Но с другой стороны, сокращение времени разработки пугает, как бы это не сказалось на оптимизации. Во второй части в этом плане на релизе был ужас, и сейчас проблемы есть, хотя делали её не мало времени. Может даже хорошо будет, если эта информация НЕ подтвердится.

Эх, смешные чувства это вызывает. С одной стороны круто, возможно уже в этом году будет играть. Но с другой стороны, сокращение времени разработки пугает, как бы это не сказалось на оптимизации. Во второй части в этом плане на релизе был ужас, и сейчас проблемы есть, хотя делали её не мало времени. Может даже хорошо будет, если эта информация НЕ подтвердится.

2
MNM 777
3
UnfoundedRylan

Хорошая новость

1
ThoughtfulGerardo

так быстро сделают? меня беспокоит что роль ИИ в создании игры была большая

1
Sova Aleykum

Есть инфа, что лучше ии, чем кодеры респавна.

1