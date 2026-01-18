Тим Геттис из IGN утверждает, что Respawn Entertainment планирует выпустить Star Wars Jedi 3 уже в этом году

Тим Геттис, продюсер видеоконтента для издания IGN, поделился слухами, которые он слышал касательно Star Wars Jedi 3.
По его данным, студия Respawn Entertainment собирается представить и выпустить игру уже в этом году. Если информация подтвердится, то на разработку триквела студии понадобится 3-3,5 года - даже меньше, чем на разработку Star Wars Jedi: Survivor.
Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor получили высокие оценки игроков и критиков, став одними из лучших проектов по Star Wars за последние годы.
Где там высокие оценки игроков то лол. Вторая часть до сих пор кривая и дерганная вся.
Смени свой калькулятор и будет нормально работать
Первая и то струдом запускалась, новая Battlefrom обе вот они одни хорошо запускались.
5070ти сменить?
Надеюсь что это правда, первые 2 отличные игры
Ну ну хорошо, когда всё хорошо идёт.
Да лучше бы ремейк STAR WARS RACER сделали.
Да ну эти гонки, Star Wars KOTOR remake не могут ещё сделать.
Вот взять игру STAR WARS: Squadrons, бесполезная фигня, потому что полетать на звездолётах можно в новой Battlefrom 2.
Вот и отлично что до сих пор не могут испоганить KOTOR.
Тот момент когда рано не стоит выпускать. Пусть после завершение войны пусть выйдет, после отмен санкций, тогда и выйдет с русским языком. Сейчас опять без русского выйдет
Наивно думать, что всё моментально вернется в состояние, как до...
Я бы хотел игру про Мандалорца, надеюсь услышать мои молитвы)))))
новая зв вроде эклипс не за горами)
Без Винса думаю ждать эту поделку не стоит
Он там вроде и не принимал участия
Эх, смешные чувства это вызывает. С одной стороны круто, возможно уже в этом году будет играть. Но с другой стороны, сокращение времени разработки пугает, как бы это не сказалось на оптимизации. Во второй части в этом плане на релизе был ужас, и сейчас проблемы есть, хотя делали её не мало времени. Может даже хорошо будет, если эта информация НЕ подтвердится.
Хорошая новость
так быстро сделают? меня беспокоит что роль ИИ в создании игры была большая
Есть инфа, что лучше ии, чем кодеры респавна.