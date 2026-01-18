Тим Геттис из IGN утверждает, что Respawn Entertainment планирует выпустить Star Wars Jedi 3 уже в этом году

Тим Геттис, продюсер видеоконтента для издания IGN, поделился слухами, которые он слышал касательно Star Wars Jedi 3.

По его данным, студия Respawn Entertainment собирается представить и выпустить игру уже в этом году. Если информация подтвердится, то на разработку триквела студии понадобится 3-3,5 года - даже меньше, чем на разработку Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor получили высокие оценки игроков и критиков, став одними из лучших проектов по Star Wars за последние годы.