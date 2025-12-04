Ждём анонс Star Wars Jedi 3 на TGA? Инсайдер сообщает о предстоящем крупном анонсе по Star Wars

Инсайдер и датамайнер Kurakasis сообщает о том, что в ближайшее время состоится анонс крупной игры по франшизе Star Wars.

По его словам, предстоящий анонс не относится к Star Wars: Zero Company или Star Wars: Eclipse - это будет другая игра. Пользователи предполагают, что это может быть триквел во франшизе Star Wars Jedi от Respawn Entertainment, а сам анонс может случиться на предстоящей The Game Awards.

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.