Ждём анонс Star Wars Jedi 3 на TGA? Инсайдер сообщает о предстоящем крупном анонсе по Star Wars

Инсайдер и датамайнер Kurakasis сообщает о том, что в ближайшее время состоится анонс крупной игры по франшизе Star Wars.
По его словам, предстоящий анонс не относится к Star Wars: Zero Company или Star Wars: Eclipse - это будет другая игра. Пользователи предполагают, что это может быть триквел во франшизе Star Wars Jedi от Respawn Entertainment, а сам анонс может случиться на предстоящей The Game Awards.
The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.
Отлично, пора бы уже 😎
Нахрен рыжего, давайте полноценный ремейк Джедай Академии
Вот тут я всеми руками и ногами ЗА, ибо в этой игре всё было хорошо и отлично для своего времени, ещё бы Galaxy возродили. Ведь некоторые люди до сих пор по сетке в Академию играют. В целом, в нынешнее время, чего реально не хватает этой игре, это не графики даже, а более современной боёвки, хореографии боёв и больше акробатических трюков, может даже и комбо.
Outlaws 2
dark forces 3 дай боже
Вторая часть скучная пздц была первая была новизной но задушнила однотипным Геймплеем, 2 часть все тоже самое просто жесть, если в 3 не будет крови и радикально нового Геймплея нафиг надо , нужен геймплей по типу форсд анлишт , чтобы способности чувствовались импактными а не детским кино // Great Muta
Давно бы пора единственная годная игра по зв за 10 лет
Если так, то может они додумаются с кем-то другим попробовать? Рыжий чмошник не впечатляет. Вообще, аутсайдеры и недоучки, судьбой(и умом) обиженные изрядно утомили уже. Можно за крутого кого-то сыграть, ради разнообразия?
Именно этот уродливый недогерой и нелепые второстепенные персонажи (Вроде лысой пучеглазой, индусски инквизиторши из 1 части) создали для меня барьер против этой серии (Ну и ещё бестолковый, ни на что не влияющий сюжет, Соулс-механика возрождения врагов, плохая оптимизация, имя Кал у гг, дубинка вместо светового меча, некрасивый корабль у команды).
Обидно, что крупнобюджетные сюжетные игры по ЗВ (Outlows в ту же помойку) делают сейчас какие-то идиоты. Вся надежда осталась на Owlcat и ремейк KotOR.
Последняя с Калом с псевдооткрым миром и тупыми второстепенными героями жутко стремная получилась. Если 3 будет с такой же механикой, то в топку ее. Сделали бы механику соулс, во тема была бы)
Total War Star Wars, уже был какой-то слив.
Ммм… еще больше заваленного статтерами хрючева.
инсайденр сообщает.. можно даже не читать эти больные фантазии