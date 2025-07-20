Состоялся релиз демо-версии RTX Remix мода для Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast

Моддер ArjaanAuinger выпустил демо-версию своего RTX Remix мода для Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast. Этот проект стал одним из первых случаев использования RTX-рендеринга для игры на движке OpenGL, что потребовало нестандартных решений.

Для реализации задуманного автору пришлось преодолеть технические сложности. Он использовал оболочку QindieGL от crystice-softworks и провел тщательную настройку конфигурационных файлов, чтобы адаптировать OpenGL-версию игры под RTX Remix.

В текущей версии мода представлен один игровой уровень DOOM_COMM с улучшенными текстурами (с применением ИИ-апскейлинга), полностью переработанной системой освещения и комбинированными PBR-материалами.