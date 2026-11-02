Фанатский ремейк Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 переехал на Unreal Engine 5 - версия 1.03 доступна всем бесплатно

В ноябре 2025 года Ruppertle выпустил бета-версию своего фанатского ремейка Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2, созданного на Unreal Engine. Спустя год автор перевёл проект на Unreal Engine 5 и сделал его доступным бесплатно для всех желающих.

Версия 1.03 включает четыре уровня из оригинальной игры, пять уровней режима Survival, режим Sandbox и просмотрщик 3D-моделей. Кроме того, в сборку вошёл бонусный тестовый уровень, а также множество спрятанных секретов.

Новую версию фанатского ремейка Dark Forces 2 уже можно скачать со страницы проекта на Patreon. Автор также опубликовал новый трейлер, в котором оригинальная игра сравнивается с ремейком, позволяя оценить заметно улучшенную графику.