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Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces 2 09.10.1997
Экшен, От первого лица
8.1 115 оценок

Фанатский ремейк Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 переехал на Unreal Engine 5 - версия 1.03 доступна всем бесплатно

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В ноябре 2025 года Ruppertle выпустил бета-версию своего фанатского ремейка Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2, созданного на Unreal Engine. Спустя год автор перевёл проект на Unreal Engine 5 и сделал его доступным бесплатно для всех желающих.

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 "Ремейк на Unreal Engine"

Версия 1.03 включает четыре уровня из оригинальной игры, пять уровней режима Survival, режим Sandbox и просмотрщик 3D-моделей. Кроме того, в сборку вошёл бонусный тестовый уровень, а также множество спрятанных секретов.

Новую версию фанатского ремейка Dark Forces 2 уже можно скачать со страницы проекта на Patreon. Автор также опубликовал новый трейлер, в котором оригинальная игра сравнивается с ремейком, позволяя оценить заметно улучшенную графику.

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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Alex Sand0r

Лет 7 назад проходил эту игру. Застрял на уровне с домом отца Кайла. Наверное, почти час бегал и проход искал. Младшему сыну тогда 6 лет было. Он захотел поиграть в эту игру и я уступил ему комп. Он прыгнул в озеро и нашел проход через 5 минут.

8
OneMalthus

Оригинал такой ламповый, красотища

Шрек vs GTA 6

Ок заценю

йогурт без даты

превышен лимит скачивания, гугл не дает насладится шедевром

WerGC

не плохо

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