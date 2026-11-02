Фанатский ремейк Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 переехал на Unreal Engine 5 - версия 1.03 доступна всем бесплатно

В ноябре 2025 года Ruppertle выпустил бета-версию своего фанатского ремейка Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2, созданного на Unreal Engine. Спустя год автор перевёл проект на Unreal Engine 5 и сделал его доступным бесплатно для всех желающих.
Версия 1.03 включает четыре уровня из оригинальной игры, пять уровней режима Survival, режим Sandbox и просмотрщик 3D-моделей. Кроме того, в сборку вошёл бонусный тестовый уровень, а также множество спрятанных секретов.
Новую версию фанатского ремейка Dark Forces 2 уже можно скачать со страницы проекта на Patreon. Автор также опубликовал новый трейлер, в котором оригинальная игра сравнивается с ремейком, позволяя оценить заметно улучшенную графику.
Лет 7 назад проходил эту игру. Застрял на уровне с домом отца Кайла. Наверное, почти час бегал и проход искал. Младшему сыну тогда 6 лет было. Он захотел поиграть в эту игру и я уступил ему комп. Он прыгнул в озеро и нашел проход через 5 минут.
Оригинал такой ламповый, красотища
Ок заценю
превышен лимит скачивания, гугл не дает насладится шедевром
не плохо