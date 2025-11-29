ЧАТ ИГРЫ
Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces 2 09.10.1997
Экшен, От первого лица
8.2 108 оценок

Вышла бета-версия фанатского ремейка Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 на Unreal Engine

monk70 monk70

Прошло почти два года с тех пор, как мы в последний раз смотрели фанатский ремейк Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 на Unreal Engine. Обычно можно подумать, что проект заморожен. Однако несколько дней назад его создатель выпустил новую бета-версию.

В этой новой бета-версии Ruppertle сосредоточился на воссоздании третьего уровня из игры. Это означает, что фанатский ремейк включает три уровня из оригинальной игры, а также бонусный уровень для тестирования и режим «Песочница». Также в нём есть 4 уровня выживания.

Плохая новость заключается в том, что эта бета-версия доступна только подписчикам Ruppertle на Patreon. Вероятно, эта новая демоверсия станет доступна всем после выхода из стадии бета-тестирования. К сожалению, точная дата выхода пока неизвестна.

Как вы увидите в последнем видео, в этом ремейке реализована полноценная игровая механика. Игроки могут решать головоломки, стрелять во врагов и взаимодействовать с объектами.

Комментарии:  6
Eclair_93

Фанаты ждут ремейк Jedi Academy, что делаем? Правильно, из той же серии, но не то что ждут на самом деле.

1
Владислав Якимов

Никто ничего не ждёт

1
Danny Lamb

Авторы могут дождаться писем счастья от Дисней

Legend_of_the_Hero

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy и Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast были лучшемы в своём роде. Вот эти игры действительно заслуживают ремейк или хороший ремастер по типу Обливиона или Dead Rising.

1
Danny Lamb

Выглядит уже не как игра 97 года, а как игра из 2007 👍