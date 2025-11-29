Вышла бета-версия фанатского ремейка Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 на Unreal Engine

Прошло почти два года с тех пор, как мы в последний раз смотрели фанатский ремейк Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 на Unreal Engine. Обычно можно подумать, что проект заморожен. Однако несколько дней назад его создатель выпустил новую бета-версию.
В этой новой бета-версии Ruppertle сосредоточился на воссоздании третьего уровня из игры. Это означает, что фанатский ремейк включает три уровня из оригинальной игры, а также бонусный уровень для тестирования и режим «Песочница». Также в нём есть 4 уровня выживания.
Плохая новость заключается в том, что эта бета-версия доступна только подписчикам Ruppertle на Patreon. Вероятно, эта новая демоверсия станет доступна всем после выхода из стадии бета-тестирования. К сожалению, точная дата выхода пока неизвестна.
Как вы увидите в последнем видео, в этом ремейке реализована полноценная игровая механика. Игроки могут решать головоломки, стрелять во врагов и взаимодействовать с объектами.
Фанаты ждут ремейк Jedi Academy, что делаем? Правильно, из той же серии, но не то что ждут на самом деле.
Никто ничего не ждёт
Авторы могут дождаться писем счастья от Дисней
Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy и Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast были лучшемы в своём роде. Вот эти игры действительно заслуживают ремейк или хороший ремастер по типу Обливиона или Dead Rising.
Выглядит уже не как игра 97 года, а как игра из 2007 👍