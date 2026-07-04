Русская озвучка от R.G. MVO для Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy находится на стадии альфа-тестирования

Команда Mechanics VoiceOver в череде сегодняшних новостей представила новости о локализации на игру, которая стала классикой во вселенной Звёздных Войн — Jedi Knight: Jedi Academy!
Несколько лет назад мы уже озвучивали предыдущую часть серии о приключениях Кайла Катарна — Jedi Outcast. В данной же части игры вы сможете испытать на себе, каково это постигать азы Силы, будучи учеником академии джедаев, а также сможете встретить много знакомых персонажей из Звёздных Войн.
В настоящее время проект находится на этапе альфа-тестирования, на котором происходит поиск и устранение недочётов. Результат же проделанной командой работы можно увидеть в ролике, который они представили:
Механики надеются, что в скором времени все желающие и сами смогут поиграть в «Академию» с русской локализацией и призывают следить за новостями!
Отличная новость. С удовольствием пройду игру юности. В игре, конечно, плохо с геймдизайном, однако, сама возможность поиграть за начинающего джедая, который летая по галактике, выполняет разные миссии и постепенно превращается могучего воина - дорого стоит.
А можно еще 100500 новостей про русскую озвучку всего и вся? Это тааааак интересно.
Интересно, пойдет ли она на модах, особенно Knights of the force
У меня Kotf почему-то с французской озвучкой, и это звучит не очень.