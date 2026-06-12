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Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy 17.09.2003
Экшен, Шутер, Слэшер, От первого лица, От третьего лица, Научная фантастика
9.2 1 555 оценок

Сбор закончил свой путь: русская озвучка для Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy полностью профинансирована

Апчхий Апчхий

Творческое объединение Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) успешно завершило краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание профессиональной русской локализации для легендарного экшена Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Необходимая планка в 150 тысяч рублей была полностью достигнута благодаря упорной поддержке игрового сообщества.

Хотя представители студии еще не успели выпустить официальный пресс-релиз и подвести итоги в своих социальных сетях, счетчик на платформе сбора уже зафиксировал преодоление целевой отметки. На достижение этой цели у фанатов ушло чуть больше года — сбор был запущен в конце весны 2025-го, и теперь проект гарантированно будет запущен в полноценное производство.

Напомним, что собранные средства пойдут на полную адаптацию текста, запись профессиональных актеров дубляжа и техническое внедрение аудиодорожек в игру. Ранее Mechanics VoiceOver совместно со студией RavenCat уже демонстрировали первый рабочий ролик, позволяющий оценить качество подбора голосов для ключевых персонажей, который можно посмотреть в предыдущей новости по игре.

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала локализацию культового экшена Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Полноценная работа над проектом стартует в самое ближайшее время. Ожидается, что после официального анонса о закрытии сбора разработчики поделятся первыми производственными планами и начнут раскрывать имена актеров, которые подарят свои голоса знакомым с детства героям далекой-далекой галактики.

ПК
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5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Удачи им.

palacher42

Для Jedi Outcast уже сделали, что ли, раз за Академку принялись?

-zotik-

Так у академии была русскач озвучка