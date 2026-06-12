Сбор закончил свой путь: русская озвучка для Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy полностью профинансирована

Творческое объединение Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) успешно завершило краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание профессиональной русской локализации для легендарного экшена Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Необходимая планка в 150 тысяч рублей была полностью достигнута благодаря упорной поддержке игрового сообщества.

Хотя представители студии еще не успели выпустить официальный пресс-релиз и подвести итоги в своих социальных сетях, счетчик на платформе сбора уже зафиксировал преодоление целевой отметки. На достижение этой цели у фанатов ушло чуть больше года — сбор был запущен в конце весны 2025-го, и теперь проект гарантированно будет запущен в полноценное производство.

Напомним, что собранные средства пойдут на полную адаптацию текста, запись профессиональных актеров дубляжа и техническое внедрение аудиодорожек в игру. Ранее Mechanics VoiceOver совместно со студией RavenCat уже демонстрировали первый рабочий ролик, позволяющий оценить качество подбора голосов для ключевых персонажей, который можно посмотреть в предыдущей новости по игре.

Полноценная работа над проектом стартует в самое ближайшее время. Ожидается, что после официального анонса о закрытии сбора разработчики поделятся первыми производственными планами и начнут раскрывать имена актеров, которые подарят свои голоса знакомым с детства героям далекой-далекой галактики.