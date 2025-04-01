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Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy 17.09.2003
Экшен, Ролевая, Шутер, Слэшер, От первого лица, От третьего лица, Научная фантастика
9.2 1 412 оценок

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала локализацию культового экшена Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

butcher69 butcher69

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала локализацию культового экшена Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy! Озвучка позволит фанатам "Звёздных войн" и просто любителям хороших игр вновь окунуться в приключения падавана Джедайской академии.

Несмотря на возраст игры, Jedi Academy остаётся важной частью детства для многих геймеров, ведь она сочетает захватывающий сюжет, динамичный геймплей и легендарные поединки на световых мечах. Теперь у русскоязычных игроков появится возможность насладиться этим шедевром с полной локализацией.

Для завершения работы студии R.G. MVO требуется 150 000 рублей. Поддержать проект можно уже сейчас, чтобы русская озвучка вышла как можно скорее!

21
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Igor Udilov

Шикарная игра, а бои на световых мечах до сих пор лучшие. Полноценный ремейк бы. Star Wars Episode I Racer тоже хорош.

8
KabbalisticJerry

Ух ты! Это мы ждём.

3
Egik81

А интересно сколько сейчас у авторов в работе проектов ?

2
Footmob
4
hamshut

Что-то я не понял, разве на эту игру еще давно уже не был произведен сбор и не ожидалась полная озвучка чуть ли не в начале года?!

-2
Кей Овальд

Игра шедевр, а вот озвучка как-то так... Особенно голос Люка не в тему.

-3
Кроллег

Так то там проблемы не только Люка. Помню, что она была полностью на русском. Но качество её перевода было просто отвратное.

0
Проввокатор

Jedi Survivor тоже очень неплох, но хотелось бы больше станций импов и больше сражений с ситхами, всех остальных световой меч должен косить как газонокосилка. Только заблокированный удар должен спасать от поражения, попадание это one

-3