Студия Mechanics VoiceOver анонсировала локализацию культового экшена Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy! Озвучка позволит фанатам "Звёздных войн" и просто любителям хороших игр вновь окунуться в приключения падавана Джедайской академии.
Несмотря на возраст игры, Jedi Academy остаётся важной частью детства для многих геймеров, ведь она сочетает захватывающий сюжет, динамичный геймплей и легендарные поединки на световых мечах. Теперь у русскоязычных игроков появится возможность насладиться этим шедевром с полной локализацией.
Для завершения работы студии R.G. MVO требуется 150 000 рублей. Поддержать проект можно уже сейчас, чтобы русская озвучка вышла как можно скорее!
Шикарная игра, а бои на световых мечах до сих пор лучшие. Полноценный ремейк бы. Star Wars Episode I Racer тоже хорош.
Ух ты! Это мы ждём.
А интересно сколько сейчас у авторов в работе проектов ?
Что-то я не понял, разве на эту игру еще давно уже не был произведен сбор и не ожидалась полная озвучка чуть ли не в начале года?!
Игра шедевр, а вот озвучка как-то так... Особенно голос Люка не в тему.
Так то там проблемы не только Люка. Помню, что она была полностью на русском. Но качество её перевода было просто отвратное.
Jedi Survivor тоже очень неплох, но хотелось бы больше станций импов и больше сражений с ситхами, всех остальных световой меч должен косить как газонокосилка. Только заблокированный удар должен спасать от поражения, попадание это one