Студия Mechanics VoiceOver анонсировала локализацию культового экшена Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy! Озвучка позволит фанатам "Звёздных войн" и просто любителям хороших игр вновь окунуться в приключения падавана Джедайской академии.

Несмотря на возраст игры, Jedi Academy остаётся важной частью детства для многих геймеров, ведь она сочетает захватывающий сюжет, динамичный геймплей и легендарные поединки на световых мечах. Теперь у русскоязычных игроков появится возможность насладиться этим шедевром с полной локализацией.

Для завершения работы студии R.G. MVO требуется 150 000 рублей. Поддержать проект можно уже сейчас, чтобы русская озвучка вышла как можно скорее!