Актер человека-лягушки из Star Wars Jedi: Survivor благодарит поклонников за всю любовь ©

Первые отклики на игру Star Wars Jedi: Survivor, возможно, пока неоднозначны, но есть одна вещь, с которой мы все можем согласиться. Если отбросить проблемы с производительностью, мы все любим человека-лягушку Тергла. Новейший причудливый персонаж, ставший каноничным в далекой-далекой галактике, с момента своего появления на свет вскружил голову многим, и, похоже, актер, играющий нового земноводного, просто потрясен тем, какую любовь получил его персонаж.



Оказывается, Тергла играет Ричард Хорвиц, и он видел все те приятные вещи, которые вы говорили об игре и о новом персонаже, добавленном во вселенную "Звездных войн". "Я так горд быть частью канона "Звездных войн" после стольких лет. И я очень тронут любовью фанатов к этому маленькому парню", - написал Хорвиц в Твиттере.

На самом деле, роль Тергла в Survivor довольно незначительна. Причина, по которой он привлек к себе столько внимания, кроется в Джесси Вителли из Prima Games. В их обзоре игры речь шла о Тергле, и с тех пор слава человека-лягушки только росла.