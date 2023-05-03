Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.2 422 оценки

Актер человека-лягушки из Star Wars Jedi: Survivor благодарит поклонников за всю любовь

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R_Mor
Новости

Первые отклики на игру Star Wars Jedi: Survivor, возможно, пока неоднозначны, но есть одна вещь, с которой мы все можем согласиться. Если отбросить проблемы с производительностью, мы все любим человека-лягушку Тергла. Новейший причудливый персонаж, ставший каноничным в далекой-далекой галактике, с момента своего появления на свет вскружил голову многим, и, похоже, актер, играющий нового земноводного, просто потрясен тем, какую любовь получил его персонаж.

Оказывается, Тергла играет Ричард Хорвиц, и он видел все те приятные вещи, которые вы говорили об игре и о новом персонаже, добавленном во вселенную "Звездных войн". "Я так горд быть частью канона "Звездных войн" после стольких лет. И я очень тронут любовью фанатов к этому маленькому парню", - написал Хорвиц в Твиттере.

На самом деле, роль Тергла в Survivor довольно незначительна. Причина, по которой он привлек к себе столько внимания, кроется в Джесси Вителли из Prima Games. В их обзоре игры речь шла о Тергле, и с тех пор слава человека-лягушки только росла.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
rujurist

какая любовь у игроков скорее ненависть за то, что обленились в оптимизацию, игра то может и хорошая, ну блин качество когда будет или не будет уже.

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