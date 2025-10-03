Актёр Кэмерон Монаган назвал Кэла Кестиса своим самым любимым персонажем за всю карьеру

Актёр Кэмерон Монаган рассказал, что Кэл Кестис, главный герой нашумевших игр Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, — его любимый персонаж за всю карьеру. Заявление было сделано во время недавнего специального показа нового сезона анимационного мини-сериала LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, который вышел в прошлом месяце на Disney Plus.
Наши игры, как правило, ориентированы на взрослую аудиторию, и Кэл часто оказывается в опасных ситуациях и испытывает экзистенциальный страх. Было приятно повеселиться с ним и расслабиться.
— добавил актёр, имея в виду появление Кэла Кестиса в двух эпизодах детской серии LEGO.
Выражая свою привязанность к персонажу, Монаган был подчёркнут:
Он, безусловно, один из моих любимых персонажей, если не самый любимый, которого мне когда-либо доводилось играть. Возможность перенести его в другое место — настоящая радость. Здорово увидеть его в другом свете.
Ранее актёр подтвердил, что третья игра с Кэлом Кестисом находится в разработке. «Сейчас мы работаем над третьей игрой», — заявил он тогда. Монаган также выразил заинтересованность в исполнении этого персонажа в игровом проекте, но подчеркнул, что «это должно быть сделано правильно».
Он прикольно получился особенго во 2й, странно что его там геем не сделали только)
Хорошо что из Кестиса не сделали Иэна Галахера
Да да думал опыт есть и все такое)
как можно рыжего делать героя
Стоит отметить, что Кэл является еще и вполне неплохим форс юзером, его навыки на уровне магистра, если не выше, учитывая какой ап получил его стазис благодаря темной стороне.
Было бы круто сделать твист в третьей части, где Кэл падает во тьму и мы играем за аля инквизитора