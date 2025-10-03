Актёр Кэмерон Монаган назвал Кэла Кестиса своим самым любимым персонажем за всю карьеру

Актёр Кэмерон Монаган рассказал, что Кэл Кестис, главный герой нашумевших игр Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, — его любимый персонаж за всю карьеру. Заявление было сделано во время недавнего специального показа нового сезона анимационного мини-сериала LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, который вышел в прошлом месяце на Disney Plus.

Наши игры, как правило, ориентированы на взрослую аудиторию, и Кэл часто оказывается в опасных ситуациях и испытывает экзистенциальный страх. Было приятно повеселиться с ним и расслабиться.

— добавил актёр, имея в виду появление Кэла Кестиса в двух эпизодах детской серии LEGO.

Выражая свою привязанность к персонажу, Монаган был подчёркнут:

Он, безусловно, один из моих любимых персонажей, если не самый любимый, которого мне когда-либо доводилось играть. Возможность перенести его в другое место — настоящая радость. Здорово увидеть его в другом свете.

Ранее актёр подтвердил, что третья игра с Кэлом Кестисом находится в разработке. «Сейчас мы работаем над третьей игрой», — заявил он тогда. Монаган также выразил заинтересованность в исполнении этого персонажа в игровом проекте, но подчеркнул, что «это должно быть сделано правильно».