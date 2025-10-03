ЧАТ ИГРЫ
Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 2 381 оценка

Актёр Кэмерон Монаган назвал Кэла Кестиса своим самым любимым персонажем за всю карьеру

monk70 monk70

Актёр Кэмерон Монаган рассказал, что Кэл Кестис, главный герой нашумевших игр Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, — его любимый персонаж за всю карьеру. Заявление было сделано во время недавнего специального показа нового сезона анимационного мини-сериала LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, который вышел в прошлом месяце на Disney Plus.

Наши игры, как правило, ориентированы на взрослую аудиторию, и Кэл часто оказывается в опасных ситуациях и испытывает экзистенциальный страх. Было приятно повеселиться с ним и расслабиться.

— добавил актёр, имея в виду появление Кэла Кестиса в двух эпизодах детской серии LEGO.

Выражая свою привязанность к персонажу, Монаган был подчёркнут:

Он, безусловно, один из моих любимых персонажей, если не самый любимый, которого мне когда-либо доводилось играть. Возможность перенести его в другое место — настоящая радость. Здорово увидеть его в другом свете.

Ранее актёр подтвердил, что третья игра с Кэлом Кестисом находится в разработке. «Сейчас мы работаем над третьей игрой», — заявил он тогда. Монаган также выразил заинтересованность в исполнении этого персонажа в игровом проекте, но подчеркнул, что «это должно быть сделано правильно».

Комментарии:  5
-zotik-

Он прикольно получился особенго во 2й, странно что его там геем не сделали только)

Madiark

Хорошо что из Кестиса не сделали Иэна Галахера

-zotik- Madiark

Да да думал опыт есть и все такое)

KILLA06

как можно рыжего делать героя

vvvjust

Стоит отметить, что Кэл является еще и вполне неплохим форс юзером, его навыки на уровне магистра, если не выше, учитывая какой ап получил его стазис благодаря темной стороне.

Было бы круто сделать твист в третьей части, где Кэл падает во тьму и мы играем за аля инквизитора

