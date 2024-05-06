Благодаря Game Pass количество людей, играющих в Star Wars Jedi: Survivor, увеличилось на 500%

Star Wars Jedi: Survivor - один из крупнейших игровых релизов по франшизе Звёздные войны. После релиза у игры появилось множество поклонников, и она показала отличные продажи, прочно войдя в число самых популярных проектов Respawn Entertainment. Спустя год после релиза создатели решили выпустить игру в EA Play и Game Pass. И это решение, очевидно, оказалось оправданным: рост количества игроков в игре вырос на 570,4 %.

Как сообщает портал TrueAchievements, изучивший данные более 2,5 миллионов учетных записей Xbox, Star Wars Jedi: Survivor до выхода на сервисе находилась на 127-м месте в списке самых играемых игр на Xbox. После релиза игра взлетела на 20-е место в списке самых играемых игр на Xbox. При этом количество игроков выросло более чем в 5 раз по сравнению с прошлой неделей.

В то же время Star Wars Jedi: Fallen Order, являющаяся предшественницей игры, также переживает небольшое возрождение в Steam. Если еще недавно в среднем в игру играло примерно 500-600 человек, то сейчас в нее активно играют в Steam более 5 000 человек. Вполне возможно, что это связано с текущим интересом к Star Wars Jedi: Survivor, мотивирующим новичков начать с самого начала этой серии.

И хотя в прошлом множество игр, доступных благодаря Game Pass, уже показывали подобные результаты, Star Wars Jedi: Survivor предлагается сразу в двух подписках. Для пользователей PlayStation и Steam есть возможность попробовать игру по столь же дешевой цене посредством EA Play. По этой причине не стоит удивляться, если игра от Respawn получит схожий прирост на всех платформах. Именно на этом примере можно наглядно увидеть, насколько Game Pass и подписки помогают продвигать более старые игры.