Благодаря Game Pass количество людей, играющих в Star Wars Jedi: Survivor, увеличилось на 500%

Star Wars Jedi: Survivor - один из крупнейших игровых релизов по франшизе Звёздные войны. После релиза у игры появилось множество поклонников, и она показала отличные продажи, прочно войдя в число самых популярных проектов Respawn Entertainment. Спустя год после релиза создатели решили выпустить игру в EA Play и Game Pass. И это решение, очевидно, оказалось оправданным: рост количества игроков в игре вырос на 570,4 %.
Как сообщает портал TrueAchievements, изучивший данные более 2,5 миллионов учетных записей Xbox, Star Wars Jedi: Survivor до выхода на сервисе находилась на 127-м месте в списке самых играемых игр на Xbox. После релиза игра взлетела на 20-е место в списке самых играемых игр на Xbox. При этом количество игроков выросло более чем в 5 раз по сравнению с прошлой неделей.
В то же время Star Wars Jedi: Fallen Order, являющаяся предшественницей игры, также переживает небольшое возрождение в Steam. Если еще недавно в среднем в игру играло примерно 500-600 человек, то сейчас в нее активно играют в Steam более 5 000 человек. Вполне возможно, что это связано с текущим интересом к Star Wars Jedi: Survivor, мотивирующим новичков начать с самого начала этой серии.
И хотя в прошлом множество игр, доступных благодаря Game Pass, уже показывали подобные результаты, Star Wars Jedi: Survivor предлагается сразу в двух подписках. Для пользователей PlayStation и Steam есть возможность попробовать игру по столь же дешевой цене посредством EA Play. По этой причине не стоит удивляться, если игра от Respawn получит схожий прирост на всех платформах. Именно на этом примере можно наглядно увидеть, насколько Game Pass и подписки помогают продвигать более старые игры.
Ну да, на халяву люди и такое сожрут. Пользу от этого прироста вижу только в отчёте инвесторам ради премии. Для игроков пользы не вижу. Один фиг следующая часть выйдет в таком же плохом тех.состоянии и с этой противной пучеглазкой.
Пользователь, зомби режим завезут? Или что? // Тарс Таркасс
Если не считать херового тех. состояния на релизе и отсутствия локализации, то игруха огонь. Все хорошие идеи первой части развила. Ощущения, что играешь уже не за сопляка падавана, а за норм скиллового джедая, как по сюжету и подается в принципе.
Даже не уровень жедай академии, максимально беззубая игра.
Пользователь, не, академия во многом как игра хуже // Тарс Таркасс
Эхх, жду взлома, или скоро возьму аккаунт
Лучше бы научили игру видеокарту нагружать.
сейчас каждая дворняга пытается за хелдайвер укусить соней, но остальные занимаются тем же, что беседка что эти электроники, лезут без вазелина через заднию калитку к сторонним издателям, так же требуя логин от своих лаунчеров.
Отличная игра, мне нравится
хорошие новости, но жаль, что у игры фиговое техническое состояние.
Пользователь, ну, не фиговое. Скажем так, средненькое // Тарс Таркасс
У меня игра зависла на второй же миссии. =) Да и всех практически персонажей прошлой игры убрали... // Андрей Родин
поставь мод на fs3, отключи профиль xmp и еще помогает прописать в конфиге некоторые строчки команд для повышение стабильности игры. Вот гайд:
жмём win+r, пишем в строке %LocalAppData%, далее идем по пути \Local\SwGame\Saved\Config\WindowsNoEditor и находим там файл GameUserSettings.ini,
открываем и перед строчкой [ShaderPipelineCache.CacheFile] вставляем эти настройки
[SystemSettings]
bForceCPUAccessToGPUSkinVerts=True
OneFrameThreadLag=1
FinishCurrentFrame=0
TextureStreaming=1
Streaming.PoolSize=4096
Streaming.LimitPoolSizeToVRAM=1
[ConsoleVariables]
AllowAsyncRenderThreadUpdates=1
AllowAsyncRenderThreadUpdatesDuringGamethreadUpdates=1
AllowAsyncRenderThreadUpdatesEditor=1
Особое внимание на строчку r.Streaming.PoolSize — значение следует выбирать в зависимости от объема видеопамяти видеокарты. Для 6 ГБ следует вписать 2048, для 8 ГБ — 3072, для 10 ГБ — 4096. Удачи!
Когда на PS4 выйдет? Есть может инфа у кого? // Илья Артемьев
Илья, никогда // Дима Мишима