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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 1 066 оценок

Благодаря Game Pass количество людей, играющих в Star Wars Jedi: Survivor, увеличилось на 500%

Gruz_
Новости

Star Wars Jedi: Survivor - один из крупнейших игровых релизов по франшизе Звёздные войны. После релиза у игры появилось множество поклонников, и она показала отличные продажи, прочно войдя в число самых популярных проектов Respawn Entertainment. Спустя год после релиза создатели решили выпустить игру в EA Play и Game Pass. И это решение, очевидно, оказалось оправданным: рост количества игроков в игре вырос на 570,4 %.

Как сообщает портал TrueAchievements, изучивший данные более 2,5 миллионов учетных записей Xbox, Star Wars Jedi: Survivor до выхода на сервисе находилась на 127-м месте в списке самых играемых игр на Xbox. После релиза игра взлетела на 20-е место в списке самых играемых игр на Xbox. При этом количество игроков выросло более чем в 5 раз по сравнению с прошлой неделей.

В то же время Star Wars Jedi: Fallen Order, являющаяся предшественницей игры, также переживает небольшое возрождение в Steam. Если еще недавно в среднем в игру играло примерно 500-600 человек, то сейчас в нее активно играют в Steam более 5 000 человек. Вполне возможно, что это связано с текущим интересом к Star Wars Jedi: Survivor, мотивирующим новичков начать с самого начала этой серии.

И хотя в прошлом множество игр, доступных благодаря Game Pass, уже показывали подобные результаты, Star Wars Jedi: Survivor предлагается сразу в двух подписках. Для пользователей PlayStation и Steam есть возможность попробовать игру по столь же дешевой цене посредством EA Play. По этой причине не стоит удивляться, если игра от Respawn получит схожий прирост на всех платформах. Именно на этом примере можно наглядно увидеть, насколько Game Pass и подписки помогают продвигать более старые игры.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
UnrealisticGeoffrey
рост количества игроков в игре вырос на 570,4 %.

Ну да, на халяву люди и такое сожрут. Пользу от этого прироста вижу только в отчёте инвесторам ради премии. Для игроков пользы не вижу. Один фиг следующая часть выйдет в таком же плохом тех.состоянии и с этой противной пучеглазкой.

2
Пользователь ВКонтакте

Пользователь, зомби режим завезут? Или что? // Тарс Таркасс

-3
jaller0461

Если не считать херового тех. состояния на релизе и отсутствия локализации, то игруха огонь. Все хорошие идеи первой части развила. Ощущения, что играешь уже не за сопляка падавана, а за норм скиллового джедая, как по сюжету и подается в принципе.

2
UnrealisticGeoffrey jaller0461

Даже не уровень жедай академии, максимально беззубая игра.

-3
Пользователь ВКонтакте UnrealisticGeoffrey

Пользователь, не, академия во многом как игра хуже // Тарс Таркасс

-1
Челодой моловек 94

Эхх, жду взлома, или скоро возьму аккаунт

1
No more drugs

Лучше бы научили игру видеокарту нагружать.

1
Bambillo132

сейчас каждая дворняга пытается за хелдайвер укусить соней, но остальные занимаются тем же, что беседка что эти электроники, лезут без вазелина через заднию калитку к сторонним издателям, так же требуя логин от своих лаунчеров.

0
211186

Отличная игра, мне нравится

0
haradrim

хорошие новости, но жаль, что у игры фиговое техническое состояние.

-1
Пользователь ВКонтакте

Пользователь, ну, не фиговое. Скажем так, средненькое // Тарс Таркасс

-2
Пользователь ВКонтакте

У меня игра зависла на второй же миссии. =) Да и всех практически персонажей прошлой игры убрали... // Андрей Родин

-2
haradrim

поставь мод на fs3, отключи профиль xmp и еще помогает прописать в конфиге некоторые строчки команд для повышение стабильности игры. Вот гайд:
жмём win+r, пишем в строке %LocalAppData%, далее идем по пути \Local\SwGame\Saved\Config\WindowsNoEditor и находим там файл GameUserSettings.ini,

открываем и перед строчкой [ShaderPipelineCache.CacheFile] вставляем эти настройки
[SystemSettings]

bForceCPUAccessToGPUSkinVerts=True

OneFrameThreadLag=1

FinishCurrentFrame=0

TextureStreaming=1

Streaming.PoolSize=4096

Streaming.LimitPoolSizeToVRAM=1

[ConsoleVariables]

AllowAsyncRenderThreadUpdates=1

AllowAsyncRenderThreadUpdatesDuringGamethreadUpdates=1

AllowAsyncRenderThreadUpdatesEditor=1

Особое внимание на строчку r.Streaming.PoolSize — значение следует выбирать в зависимости от объема видеопамяти видеокарты. Для 6 ГБ следует вписать 2048, для 8 ГБ — 3072, для 10 ГБ — 4096. Удачи!

0
Пользователь ВКонтакте

Когда на PS4 выйдет? Есть может инфа у кого? // Илья Артемьев

-3
Пользователь ВКонтакте

Илья, никогда // Дима Мишима

0