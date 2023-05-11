Бой на световых мечах в Star Wars Jedi: Survivor стал намного лучше благодаря этому моду ©

Бой в Star Wars Jedi: Survivor — один из самых хвалебных элементов игры. Тем не менее у рецензентов была одна оговорка по этому поводу, с которой некоторые игроки согласились после релиза. Речь идет о возможности смены боевой стойки в любой момент, и теперь это доступно благодаря моддеру R457.

Lightsaber Stances делает каждый из пяти доступных боевых стилей назначаемым на клавиши (по умолчанию: 1-5 на клавиатуре). Это позволяет переключаться между стилями во время боя, а не только в моменты медитации.



Мод также предоставил версию для пэдов в виде отдельного файла, хотя он оговорился, что не рекомендует играть на таких контроллерах. Он также рекомендовал полностью убрать кнопку, отвечающую за вторую боевую стойку (тогда правое направление на d-pad будет отвечать за переключение между четырьмя из пяти стилей).