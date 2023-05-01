"Да пребудет с вами оптимизация: игроки нашли способ повысить FPS и исправить сбои в Star Wars Jedi: Survivor ©

Новый приключенческий экшен Star Wars Jedi: Survivor от студии Respawn Entertainment и Electronic Arts стал еще одним провальным релизом на ПК с точки зрения технического состояния. Проект страдает от разного рода сбоев, заиканий и сильных просадок FPS вне зависимости от конфигурации железа. Пока сами разработчики обещают патчи с исправлением, игроки самостоятельно нашли решение для некоторой части проблем.

Пользователь под ником Glumboi поделился файлом конфигурации настроек для Star Wars Jedi: Survivor, что позволяет значительно улучшить оптимизацию игры на ПК. Отрегулированные параметры увеличивают производительность на любом железе, а также в значительной степени избавляются от заиканий. При этом файл не снижает качество картинка, хотя для большего количества FPS он предлагает настройки с текстурами низкого разрешения.

Скачать модификацию для повышения производительности в Star Wars Jedi: Survivor можно прямо на нашем сайте. При использовании ПК средней мощности, можно получить прирост FPS с 55 кадров до 100 и выше.