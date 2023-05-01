"Да пребудет с вами оптимизация: игроки нашли способ повысить FPS и исправить сбои в Star Wars Jedi: Survivor

Новый приключенческий экшен Star Wars Jedi: Survivor от студии Respawn Entertainment и Electronic Arts стал еще одним провальным релизом на ПК с точки зрения технического состояния. Проект страдает от разного рода сбоев, заиканий и сильных просадок FPS вне зависимости от конфигурации железа. Пока сами разработчики обещают патчи с исправлением, игроки самостоятельно нашли решение для некоторой части проблем.
Пользователь под ником Glumboi поделился файлом конфигурации настроек для Star Wars Jedi: Survivor, что позволяет значительно улучшить оптимизацию игры на ПК. Отрегулированные параметры увеличивают производительность на любом железе, а также в значительной степени избавляются от заиканий. При этом файл не снижает качество картинка, хотя для большего количества FPS он предлагает настройки с текстурами низкого разрешения.
Скачать модификацию для повышения производительности в Star Wars Jedi: Survivor можно прямо на нашем сайте. При использовании ПК средней мощности, можно получить прирост FPS с 55 кадров до 100 и выше.
Игроки нашли способ повысить FPS и исправить сбои - теперь осталось подождать, пока этот способ найдут разработчики.
Отлично,хотелось бы скорее увидеть новость Да пребудет с вами таблетка.
Ну это уже насилие над своими глазами играть с такой графикой.Лучше подождать пока игру доделают и играть спокойно…
не доделают играйте как есть
«Никогда такого не было, и вот опять» да сколько можно уже, у них с такими баблищами брошенными на пиар разве не найдется команды тестеров с компами, а не квантовыми серверами NASA? Гарри Поттер- Фиксили микрофризы игроки, Протокол - игроки, когда уже разрабы своими ленивыми жопами шевельнут, ппц просто =_=
Это типа как ультро-низкие настройки для Скайрима?
Чуваки, вы серьезно верите в эту чушь, которую написали в этой статье? Вы хоть понимаете почему игра не выдает высокий фпс? Она тупо не грузит карту. Она не умеет использовать все ресурсы карты. В местах где карта может нагрузить карту и фпс возрастает. Включаем логику и понимаем что пока не завезут патч который научит игру юзать карту на все бабки, ни чего не поменяется.
Ты же тоже должен понимать что выбрав определённое сочетание или отключив определённые настройки (элементарно какая нибудь настройка может просто криво работать) можно повысить FPS и добиться более стабильной работы игры,и я не про этот конкретный конфиг.
Возможно такое. Но мало вероятно. Я протестил все эти гайды. Ни один не изменил ни чего. Это может работать на самых днищенских конфигах, где отключение всяких настроек графики поднимает фпс. А конфиги на которых игра должна на максималках тащить игру минимум 60+ фпс ни чего не изменится.
Вроде писали что все траблы в цп, что именно цп не грузит игра от слова совсем.
Уже есть данные что с включенным РТ игра гораздо лучше работает с процессорами. Просто при вкл\откл РТ нужно перезагружать игру.
+ самый быстрый способ вырезать дюневу ещё вот тогда ещё фпс повыситься.
как там сказали разработчики мы справились с игрой за 3 года вместо четырех и че теперь два года чинить игру будут купил и сделал возврат подожду взлом там и русский под едет или дермо зищиту уберут хотя эти не уберут
Чел, всё конечно ок, но расставляй точки препинания, если ты хочешь, чтобы тебя лучше понимали.)
Тебе бы самому русский подучить.
С ноги каак бабаааах.