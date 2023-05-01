Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.3 398 оценок

"Да пребудет с вами оптимизация: игроки нашли способ повысить FPS и исправить сбои в Star Wars Jedi: Survivor

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Gutsz
Новости

Новый приключенческий экшен Star Wars Jedi: Survivor от студии Respawn Entertainment и Electronic Arts стал еще одним провальным релизом на ПК с точки зрения технического состояния. Проект страдает от разного рода сбоев, заиканий и сильных просадок FPS вне зависимости от конфигурации железа. Пока сами разработчики обещают патчи с исправлением, игроки самостоятельно нашли решение для некоторой части проблем.

Пользователь под ником Glumboi поделился файлом конфигурации настроек для Star Wars Jedi: Survivor, что позволяет значительно улучшить оптимизацию игры на ПК. Отрегулированные параметры увеличивают производительность на любом железе, а также в значительной степени избавляются от заиканий. При этом файл не снижает качество картинка, хотя для большего количества FPS он предлагает настройки с текстурами низкого разрешения.

Скачать модификацию для повышения производительности в Star Wars Jedi: Survivor можно прямо на нашем сайте. При использовании ПК средней мощности, можно получить прирост FPS с 55 кадров до 100 и выше.

ПК Производительность
16
16
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Про релиз Star Wars Jedi: Survivor
Про релиз Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor "Таблица для Cheat Engine + Режим Разработчика" [UPD: 01.05.2023] {cfemen}
Star Wars Jedi: Survivor "Таблица для Cheat Engine + Режим Разработчика" [UPD: 01.05.2023] {cfemen}
По данным Digital Foundry, Star Wars Jedi Survivor на PS5 работает в разрешениях "предыдущего поколения"
По данным Digital Foundry, Star Wars Jedi Survivor на PS5 работает в разрешениях "предыдущего поколения"
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Jojo2525

Игроки нашли способ повысить FPS и исправить сбои - теперь осталось подождать, пока этот способ найдут разработчики.

8
saa0891
Да пребудет с вами оптимизация

Отлично,хотелось бы скорее увидеть новость Да пребудет с вами таблетка.

3
Валентин Добров

Ну это уже насилие над своими глазами играть с такой графикой.Лучше подождать пока игру доделают и играть спокойно…

2
jax baron

не доделают играйте как есть

1
Алексей Дарк

«Никогда такого не было, и вот опять» да сколько можно уже, у них с такими баблищами брошенными на пиар разве не найдется команды тестеров с компами, а не квантовыми серверами NASA? Гарри Поттер- Фиксили микрофризы игроки, Протокол - игроки, когда уже разрабы своими ленивыми жопами шевельнут, ппц просто =_=

1
hKKK33

Это типа как ультро-низкие настройки для Скайрима?

0
nomat77709

Чуваки, вы серьезно верите в эту чушь, которую написали в этой статье? Вы хоть понимаете почему игра не выдает высокий фпс? Она тупо не грузит карту. Она не умеет использовать все ресурсы карты. В местах где карта может нагрузить карту и фпс возрастает. Включаем логику и понимаем что пока не завезут патч который научит игру юзать карту на все бабки, ни чего не поменяется.

0
saa0891

Ты же тоже должен понимать что выбрав определённое сочетание или отключив определённые настройки (элементарно какая нибудь настройка может просто криво работать) можно повысить FPS и добиться более стабильной работы игры,и я не про этот конкретный конфиг.

0
nomat77709 saa0891

Возможно такое. Но мало вероятно. Я протестил все эти гайды. Ни один не изменил ни чего. Это может работать на самых днищенских конфигах, где отключение всяких настроек графики поднимает фпс. А конфиги на которых игра должна на максималках тащить игру минимум 60+ фпс ни чего не изменится.

-1
amigolord

Вроде писали что все траблы в цп, что именно цп не грузит игра от слова совсем.

0
Женя Астраханцев

Уже есть данные что с включенным РТ игра гораздо лучше работает с процессорами. Просто при вкл\откл РТ нужно перезагружать игру.

0
jax baron

+ самый быстрый способ вырезать дюневу ещё вот тогда ещё фпс повыситься.

-1
dimon10dd

как там сказали разработчики мы справились с игрой за 3 года вместо четырех и че теперь два года чинить игру будут купил и сделал возврат подожду взлом там и русский под едет или дермо зищиту уберут хотя эти не уберут

-2
Batchankoff

Чел, всё конечно ок, но расставляй точки препинания, если ты хочешь, чтобы тебя лучше понимали.)

0
Executor666

Тебе бы самому русский подучить.

0
Denn132 Executor666

С ноги каак бабаааах.

-2