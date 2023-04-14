Dark Horse представила артбук The Art of Star Wars Jedi: Survivor ©

Dark Horse представила The Art of Star Wars Jedi: Survivor, новый артбук на игровую тематику, посвящённый грядущей игре от Respawn.

The Art of Star Wars: Jedi Survivor — это 192-страничная книга в твердом переплете, в которой представлены концепт-арты и комментарии разработчиков к игре. Графика внутри варьируется от первых концептуальных рисунков до окончательных визуализаций игрового окружения, персонажей, оружия и кораблей.

Кроме того, Dark Horse выпустит версию The Art of Star Wars Jedi: Survivor Deluxe Edition. Deluxe Edition включает в себя дополнительные бонусы, такие как штампованные металлические элементы, защитный чехол и листовку с эксклюзивным литографическим принтом.

Стандартная версия в твердом переплете будет стоить 49,99 долларов, а Deluxe Edition — 99,99 долларов. Обе версии выйдут 12 декабря 2023 года в США.

Star Wars Jedi Survivor выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 28 апреля 2023 года.