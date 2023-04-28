Детали HUD в Star Wars Jedi Survivor позволяют следить за сложностью, выбранной стримерами ©

Star Wars Jedi Survivor предлагает множество уровней сложности, чтобы удовлетворить все типы игроков. Это очень хорошая вещь. Недавно обнаружилось, что есть «секретная» деталь, которая позволяет вам увидеть выбранный уровень сложности, просто взглянув на HUD. Как указано в твите Джейсона де Эраса, директора по дизайну видеоигры, вам просто нужно посмотреть, где находится точка.

Точнее, нужно смотреть в левый нижний угол экрана, где указано, какой тип формы светового меча активирован. Там есть маленькая точка, которую трудно заметить и которая меняет положение в зависимости от выбранного уровня. Точка начинается в левом верхнем углу и движется по часовой стрелке на первых четырех уровнях сложности Star Wars Jedi Survivor. Однако, если вы выберете максимальный уровень сложности, в правом верхнем и левом нижнем углу появятся две точки желтого цвета вместо белого.

Режим истории — точка верху слева

Джедай-падаван — точка вверху справа

Рыцарь-джедай — справа

Мастер-джедай — точка внизу слева

Гроссмейстер-джедай — 2 точки

Какова цель? Вам вряд ли нужно будет видеть уровень, который вы сами выбрали, если вы не особенно забывчивы. Вы можете использовать его, чтобы увидеть, на какой сложности играют другие, и они не смогут скрыть это, но обычно, если игрок хочет похвастаться тем, что прошел часть видеоигры на максимальной сложности, он позаботится о том, чтобы показать меню настроек.

В любом случае, это любопытная деталь, которую мало кто заметит.