Digital Foundry: Даже с новым обновлением Star Wars Jedi: Survivor остается худшим ПК-портом 2023 года ©

Не так давно вышло очередное обновление для Star Wars Jedi: Survivor, принесшее значительные улучшения в режим производительности на консолях. Но что же с ПК? По всей видимости, результат оказался не очень положительным.

Анализируя новую версию игры, Digital Foundry констатирует, что Star Wars Jedi: Survivor остается "худшим AAA-портом для ПК в 2023 году", невзирая на то, что в обновлении были внесены некоторые улучшения.

Из новых возможностей в игру наконец-то добавлена технология DLSS от NVIDIA. Тем не менее, производительность все еще недостаточно высока, а многие проблемы порта так и не были исправлены.

В частности, по-прежнему наблюдается одна из основных проблем игры при запуске. При каждом новом запуске игры происходит длительный процесс предварительной компиляции шейдеров, что по мнению редакции канала является ненужным и, по всей видимости, недоработкой.

Он появляется каждый раз, когда вы запускаете игру, хотя после первого запуска он вроде бы ничего не делает - лишнее напряжение для пользователя, которое очень похоже на ошибку, все еще присутствует спустя пять месяцев после релиза игры. Но самое непонятное заключается в том, что если игра действительно хранит кэшированные шейдеры, то делает она это не очень хорошо. В Star Wars Jedi: Survivor" по-прежнему часто происходят сбои в компиляции шейдеров во время игрового процесса.

Для тех, кто полагается на TAA или FSR 2, качество изображения, к сожалению, по-прежнему оставляет желать лучшего. К счастью, владельцы RTX теперь могут использовать DLSS, который "делает чудеса с качеством изображения игры".

Несмотря на это, производительность остается по-прежнему ужасной. При исследовании, независимо от аппаратного обеспечения, по-прежнему наблюдаются притормаживания, вызванные низкой загрузкой процессора. При низких настройках графики наблюдается небольшое улучшение, но при высоких настройках с активированной трассировкой лучей все так же плохо, как и на старте.

Как итог, даже при использовании самого современного игрового ПК, даже при умеренных настройках графики и особенно при использовании трассировки лучей, вы ограничены возможностями процессора. На более старом процессоре среднего уровня игра все равно выглядит катастрофой. С технической точки зрения она стала лучше, но это вряд ли что-то меняет, когда основные проблемы с момента выхода так и не были решены.