Digital Foundry: Даже с новым обновлением Star Wars Jedi: Survivor остается худшим ПК-портом 2023 года

Не так давно вышло очередное обновление для Star Wars Jedi: Survivor, принесшее значительные улучшения в режим производительности на консолях. Но что же с ПК? По всей видимости, результат оказался не очень положительным.
Анализируя новую версию игры, Digital Foundry констатирует, что Star Wars Jedi: Survivor остается "худшим AAA-портом для ПК в 2023 году", невзирая на то, что в обновлении были внесены некоторые улучшения.
Из новых возможностей в игру наконец-то добавлена технология DLSS от NVIDIA. Тем не менее, производительность все еще недостаточно высока, а многие проблемы порта так и не были исправлены.
В частности, по-прежнему наблюдается одна из основных проблем игры при запуске. При каждом новом запуске игры происходит длительный процесс предварительной компиляции шейдеров, что по мнению редакции канала является ненужным и, по всей видимости, недоработкой.
Он появляется каждый раз, когда вы запускаете игру, хотя после первого запуска он вроде бы ничего не делает - лишнее напряжение для пользователя, которое очень похоже на ошибку, все еще присутствует спустя пять месяцев после релиза игры. Но самое непонятное заключается в том, что если игра действительно хранит кэшированные шейдеры, то делает она это не очень хорошо. В Star Wars Jedi: Survivor" по-прежнему часто происходят сбои в компиляции шейдеров во время игрового процесса.
Для тех, кто полагается на TAA или FSR 2, качество изображения, к сожалению, по-прежнему оставляет желать лучшего. К счастью, владельцы RTX теперь могут использовать DLSS, который "делает чудеса с качеством изображения игры".
Несмотря на это, производительность остается по-прежнему ужасной. При исследовании, независимо от аппаратного обеспечения, по-прежнему наблюдаются притормаживания, вызванные низкой загрузкой процессора. При низких настройках графики наблюдается небольшое улучшение, но при высоких настройках с активированной трассировкой лучей все так же плохо, как и на старте.
Как итог, даже при использовании самого современного игрового ПК, даже при умеренных настройках графики и особенно при использовании трассировки лучей, вы ограничены возможностями процессора. На более старом процессоре среднего уровня игра все равно выглядит катастрофой. С технической точки зрения она стала лучше, но это вряд ли что-то меняет, когда основные проблемы с момента выхода так и не были решены.
А как же the lust of ass?
Ластуха через месяц уже была доведена до нормального состояния на современных пк.
ей увы достается всего лишь второе место в данной номинации)
Всё равно озвучку ещё ждать время допилить у них есть.
"Для тех, кто полагается на TAA или FSR 2, качество изображения, к сожалению, по-прежнему оставляет желать лучшего. К счастью, владельцы RTX теперь могут использовать DLSS, который "делает чудеса с качеством изображения игры"."
Железо есть железо, качественные технологии от NVidia есть качественные технологии от NVidia, а программная затычка от AMD, есть программная затычка от AMD, дешевое или бесплатное крайне редко бывает качественным.
так амд всю дорогу был "сегментом для нищих", чему удивлятся то
Запускали ее на r5 1600x + 588. В разгоне только память 3533-16-19-18-38. С FSR в качество настройки высокие. 45 фпс в среднем было. Вроде как епабельно.
Нет локализации, не продается в РФ, паршивая оптимизация, баги и вылеты... Как раз тот случай, когда тебе сами разрабы всеми силами намекают, чтобы ты ни в коем случае не играл в их игру.
Даже тут они признали, что бомжатский FSR - гамно, когда наконец то добавили DLSS и сравнили в лоб!
Да всегда так было и будет.
Кривая капец. Взял активаху и пожалел. Вылеты ещё
У меня при использовании Rt на планете Джедха тупо выкидывает, как и многих других игроков. А в некоторых локация у роботов в одежде, та самая одежда растягивается по всей карте, что нифига не видно.
Прошел позавчера хорошая игра, лагает только в больших локациях по типу салуна на Кобо и то не критично. Ждем 3 часть хотя сценарист ушел у них.
Так просто надо денуву убрать, а мододелы уже и доделают, раз самим разрабам лень )))
денова в данный момент ни как не ограничивает моддинг. так что если модеры хотели и могли бы доделать. то уже бы это сделали.