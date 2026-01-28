ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 2 474 оценки

Дилогия Star Wars Jedi получила новую максимальную скидку в Steam - 90%

AceTheKing AceTheKing

Дилогия Star Wars Jedi от студии Respawn Entertainment получила новую максимальную скидку в Steam.

В рамках новой распродажи Star Wars Jedi: Fallen Order впервые стала доступна со скидкой в 92% - до этого максимальный размер скидки составлял 90%. В свою очередь Star Wars Jedi: Survivor продаётся со скидкой 88% (максимум до этого момента - 85%).

При этом набор с двумя играми доступен со скидкой 90%. Распродажа продлится до 10 февраля включительно.

10
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Ahnx

Даром не.

9
askazanov

С максимальной скидкой уже давно на Зелёном лежит )

8
Константин335

Уже куплены и пройдены, а кто не играл хороший повод приобрести игры и пройти

6
Destroited

Когда она вышла там были такие проблемы с оптимизацией что уже на старте надо было такую скидку давать.

3