Дилогия Star Wars Jedi получила новую максимальную скидку в Steam - 90%

Дилогия Star Wars Jedi от студии Respawn Entertainment получила новую максимальную скидку в Steam.
В рамках новой распродажи Star Wars Jedi: Fallen Order впервые стала доступна со скидкой в 92% - до этого максимальный размер скидки составлял 90%. В свою очередь Star Wars Jedi: Survivor продаётся со скидкой 88% (максимум до этого момента - 85%).
При этом набор с двумя играми доступен со скидкой 90%. Распродажа продлится до 10 февраля включительно.
Даром не.
С максимальной скидкой уже давно на Зелёном лежит )
Уже куплены и пройдены, а кто не играл хороший повод приобрести игры и пройти
Когда она вышла там были такие проблемы с оптимизацией что уже на старте надо было такую скидку давать.