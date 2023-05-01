Для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor вышло обновление с улучшением производительности ©

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля и продолжила печальную традицию этого года в виде сломанных и неоптимизированных релизов версий на ПК. Хотя студия Respawn Entertainment и Electronic Arts пошли немного дальше — технический эксперты из Digital Foundry назвали приключенческий экшен "худшим портом ААА-игры 2023 года на данный момент".

Разработчики признали проблемы с игрой, извинились перед пользователями, и пообещали их исправить — сегодня был представлен первый патч для ПК-версии, который, если верить описанию, полностью предназначен для улучшения производительности.

Сегодня стало доступно исправление для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor, а завтра (5/2) мы также выпустим исправление для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Мы усердно работаем над исправлениями, которые еще больше улучшат производительность и исправят ошибки на всех платформах. На всех платформах появятся новые обновления, и мы сообщим о них, когда они станут доступны.

Размер обновления составляет 5.5 ГБ.