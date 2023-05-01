Для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor вышло обновление с улучшением производительности

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля и продолжила печальную традицию этого года в виде сломанных и неоптимизированных релизов версий на ПК. Хотя студия Respawn Entertainment и Electronic Arts пошли немного дальше — технический эксперты из Digital Foundry назвали приключенческий экшен "худшим портом ААА-игры 2023 года на данный момент".
Разработчики признали проблемы с игрой, извинились перед пользователями, и пообещали их исправить — сегодня был представлен первый патч для ПК-версии, который, если верить описанию, полностью предназначен для улучшения производительности.
Сегодня стало доступно исправление для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor, а завтра (5/2) мы также выпустим исправление для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Мы усердно работаем над исправлениями, которые еще больше улучшат производительность и исправят ошибки на всех платформах. На всех платформах появятся новые обновления, и мы сообщим о них, когда они станут доступны.
Размер обновления составляет 5.5 ГБ.
Хм... На ПК оно весит 3,3 гига... Но перелопатит файлы на 116 гигов)))
на моём 250GB SSD места не хватает :( видимо надо перекачивать уже патченую
Только не забудьте сейвы хоть где-то сохранить, а иначе - слетит прогресс и ох как подгорит)))
У меня не только перелопатил 116, во время обновы игра 247 гиг весит а сам Оригин не может скачать 1.38 нету скорости. Столько у меня обнову пишет....
ООО, мамамка келвиса, простите спойлер
У меня Стим просто перелопачивает файлы. Сейчас закончит, точнее через час закончит и посмотрим к чему это приведёт)))
Что за мода пошла не тестировать игру свою перед выпуском?! В край уже оборзели выпускать недоработки.
Их торопили толстосумы, аля инвесторы, боссы.
ткните там, как сподвиги будут. а то я на 25 фпс в неё поиграл и у меня до сих пор тик. а игра вроде годная.
Это на какой системе 25 фпс?
Зачем эти новости поо эту поделку, если в ней нет озвучки и простого перевода на русский???
Некоторые люди на сайте знают английский язык
Писец, всю игру лопатит, все 116,8 гиг.
Напишите плз, стало лучше или не? просто хочу прикупить и нормально зашпилить )
Разрабы, вы черти и балаболы. Ни хрена не изменилось. Так же все дерьмово работает. И 4090 ни хрена не нагружает.
На хламе, вроде RTX 2080, смысл вообще есть пробовать запускать?
Зажрались.. спокойно идет на 2070 супер
В 2023 году надо уже RTX 4070 Ti хотя бы иметь.
Нищеброд, я уже 6070 ti предзаказал!
играю 1060 6 гб 25-41 FPS Средние FSR качество
вау твои родаки на вторую работу устроились)