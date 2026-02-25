Для Star Wars Jedi: Survivor вышел мод, исправляющий заикание анимации, о которой недавно говорили Digital Foundry

Несколько дней назад Digital Foundry обнаружили способ, с помощью которого можно уменьшить проблемы с заиканием анимации в Star Wars Jedi: Survivor. И теперь вышел мод, основанный на этих находках.

Для тех, кто не знал, DF обнаружили пользовательскую переменную, которая помогает с заиканием камеры и анимации в игре. Эта опция включает интерполяцию анимации, что может помочь снизить нагрузку на основной поток ЦП.

Обычно это скрытое значение можно включить через Unreal Engine Unlocker. Однако многие пользователи не знают, как его использовать. И вот тут на помощь приходит этот мод.

Все, что вам нужно сделать, это скачать его по с нашего сайта по ссылке выше. Затем вам нужно будет распаковать и поместить файлы в папку с исполняемым файлом игры (<путь к игре>\SwGame\Binaries\Win64). Исправление включено по умолчанию, но вы можете использовать файл SurvivorAnimationStutterFixLite.ini для отключения/включения исправления или логирования. Мод также совместим с патчем 9.