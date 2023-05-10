Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.3 487 оценок

DSOG: Обновление сильно не помогло, ПК-версия Star Wars Jedi все еще страдает от проблем с оптимизацией

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butcher69
Новости

Компания Respawn сегодня выпустила патч 4 для игры Star Wars Jedi: Survivor на ПК. Однако, несмотря на заявления компании, игра по-прежнему страдает от заиканий при обработке и компиляции шейдеров.

Издание DSOGaming протестировало патч на MD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA RTX 4090. Мы также использовали Windows 10 64-bit и драйвер GeForce 531.79.

На аванпосте Кобох в Star Wars Jedi: Survivor по-прежнему наблюдаются заикания. Более того в игре заметили заикания при компиляции шейдеров (которыми игра страдала с момента своего выхода).

Очень досадно наблюдать эти проблемы, так как информация о выпуске последнего обновления выглядела многообещающе. По словам издания, на данный момент единственным способом добиться отсутствия заиканий является блокировка игры на 30 кадров в секунду.

ПК Производительность
4
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
StingerV

Ахаах играть на самом топовом железе в лок 30 фпс, вы там что мазохисты что ли

1
ZackSnyder

да на пс5 просадки, тиринг и постоянные подзагрузки....раздражает, хотя графика не далеко от первой части уехала

1
vladimirasss

после обновы, начала вылетать на эпичных,+сейвы удалило,первая планета фпс был 60-80,Сейчас 50-30..руки повырывать

0
kotasha

В целом везде плохо на всех платформах, будто оптимизировали индусы за три гроша.

0
Serpentrage

30 фпс на 4090? опять тупо байт какой-то. Чел видимо еще холодильник, фотошоп, кофемолку и весь этаж соседей к компу подключил чтобы такую производительность получить.

0
erkins007

4090 может и не помогло, но на 3080ти на высоких(не епических) все ок везде кроме салуна.

-1
Serpentrage

да он хз чем нагрузил систему, глянь там 30фпс. Тупо очередной фейк ради инфоповода.

0
Glodus_mc

Что за заиканья? Щас играю на высоких и никаких заикании не вижу

-2
golab42

Нечего) озвучку когда допилят, там уже норм будет, вот ластухе потребовалось полтора месяца что играбельной стать)

-3