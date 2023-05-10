DSOG: Обновление сильно не помогло, ПК-версия Star Wars Jedi все еще страдает от проблем с оптимизацией ©

Компания Respawn сегодня выпустила патч 4 для игры Star Wars Jedi: Survivor на ПК. Однако, несмотря на заявления компании, игра по-прежнему страдает от заиканий при обработке и компиляции шейдеров.

Издание DSOGaming протестировало патч на MD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA RTX 4090. Мы также использовали Windows 10 64-bit и драйвер GeForce 531.79.

На аванпосте Кобох в Star Wars Jedi: Survivor по-прежнему наблюдаются заикания. Более того в игре заметили заикания при компиляции шейдеров (которыми игра страдала с момента своего выхода).

Очень досадно наблюдать эти проблемы, так как информация о выпуске последнего обновления выглядела многообещающе. По словам издания, на данный момент единственным способом добиться отсутствия заиканий является блокировка игры на 30 кадров в секунду.