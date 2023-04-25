Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 313 оценок

EA попросила пользователей не делиться спойлерами Star Wars Jedi: Survivor

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butcher69
Новости

2023 год явно не сбавляет обороты в области новых релизов, и игра Star Wars Jedi: Survivor стала следующей в этом длинном списке, готовясь к выходу на этой неделе. Однако, как это часто бывает, в сети начали появляться утечки и спойлеры к игре до ее запуска, которые исходят от игроков, успевших получить игру раньше.

И, как и следовало ожидать, EA надеется, что эти спойлеры будут сдержаны настолько, насколько это возможно. Недавно в Twitter компания признала факт утечки и попросила фанатов "быть внимательными к другим и не публиковать и не делиться спойлерами" в преддверии запуска игры.

Конечно, интернет никогда не является безопасным местом, когда вы пытаетесь избежать спойлеров, поэтому, если вы хотите пройти игру Jedi: Survivor вслепую, вам придется проявить бдительность в ближайшие дни.

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC. Рецензии начнут появляться 26 апреля, а предварительные загрузки уже доступны на всех платформах.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
dhbrdhe

Ага, если бы игра ещё была на русском

0
Spillik

На японском давайте

1
Helix8 Spillik

японский есть, можно брать

1
caliskan

Главное чтобы не было вотэтоповоротов как в дополнении хорайзн

0
potemkin2021

Ну когда то выйдет нормальная игра по Звёздным войнам а не вот это.......

-2
Predator556

А что не так?

1
potemkin2021 Predator556

Ну если брать прошлую часть то как обычно гениальный сюжет события которого как всегда происходят между первыми двумя трилогиями, взять другой отрезок времени видать религия не позволяет, Гг и его наставница персонажи которые бесят по дефолту, шикарная логика мира где проведя медитацию воскрешаются противники (серию соулс не берем в расчёт), просто божественный импакт от меча напоминающий дубинку для лапты.......можно много чего еще привести в пример но надеюсь хватит.

1