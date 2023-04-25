EA попросила пользователей не делиться спойлерами Star Wars Jedi: Survivor ©

2023 год явно не сбавляет обороты в области новых релизов, и игра Star Wars Jedi: Survivor стала следующей в этом длинном списке, готовясь к выходу на этой неделе. Однако, как это часто бывает, в сети начали появляться утечки и спойлеры к игре до ее запуска, которые исходят от игроков, успевших получить игру раньше.

И, как и следовало ожидать, EA надеется, что эти спойлеры будут сдержаны настолько, насколько это возможно. Недавно в Twitter компания признала факт утечки и попросила фанатов "быть внимательными к другим и не публиковать и не делиться спойлерами" в преддверии запуска игры.

Конечно, интернет никогда не является безопасным местом, когда вы пытаетесь избежать спойлеров, поэтому, если вы хотите пройти игру Jedi: Survivor вслепую, вам придется проявить бдительность в ближайшие дни.

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC. Рецензии начнут появляться 26 апреля, а предварительные загрузки уже доступны на всех платформах.