EA попросила пользователей не делиться спойлерами Star Wars Jedi: Survivor

2023 год явно не сбавляет обороты в области новых релизов, и игра Star Wars Jedi: Survivor стала следующей в этом длинном списке, готовясь к выходу на этой неделе. Однако, как это часто бывает, в сети начали появляться утечки и спойлеры к игре до ее запуска, которые исходят от игроков, успевших получить игру раньше.
И, как и следовало ожидать, EA надеется, что эти спойлеры будут сдержаны настолько, насколько это возможно. Недавно в Twitter компания признала факт утечки и попросила фанатов "быть внимательными к другим и не публиковать и не делиться спойлерами" в преддверии запуска игры.
Конечно, интернет никогда не является безопасным местом, когда вы пытаетесь избежать спойлеров, поэтому, если вы хотите пройти игру Jedi: Survivor вслепую, вам придется проявить бдительность в ближайшие дни.
Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC. Рецензии начнут появляться 26 апреля, а предварительные загрузки уже доступны на всех платформах.
Ага, если бы игра ещё была на русском
На японском давайте
японский есть, можно брать
Главное чтобы не было вотэтоповоротов как в дополнении хорайзн
Ну когда то выйдет нормальная игра по Звёздным войнам а не вот это.......
А что не так?
Ну если брать прошлую часть то как обычно гениальный сюжет события которого как всегда происходят между первыми двумя трилогиями, взять другой отрезок времени видать религия не позволяет, Гг и его наставница персонажи которые бесят по дефолту, шикарная логика мира где проведя медитацию воскрешаются противники (серию соулс не берем в расчёт), просто божественный импакт от меча напоминающий дубинку для лапты.......можно много чего еще привести в пример но надеюсь хватит.