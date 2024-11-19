EA в курсе проблем в Star Wars Jedi: Survivor на PS5 Pro и уже работает над исправлением

Electronic Arts знает о «серьезных проблемах», с которыми столкнулась Star Wars Jedi: Survivor на PS5 Pro. В простой форме компания сообщила, что выясняет, что может быть причиной столь серьезных проблем с производительностью на консоли. Но к сожалению, никаких прогнозов по улучшению ситуации или выявлению факторов, которые могут быть причиной всего этого, нет.

С момента выхода Star Wars JEDI Survivor подвергалась критике за свои технические проблемы. Для текущей версии уже выпущен патч для PS5 Pro, но проблемы сохраняются.

И это не единственная игра, где наблюдаются «дефекты» оптимизации на консоли, в частности ремейк Silent Hill 2 также страдает от подобных проблем, а многие пользователи жалуются на то, что и другие игры плохо работают на PS5 Pro.