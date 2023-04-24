Эмбарго на обзоры Star Wars Jedi: Survivor спадет в эту среду, 26 апреля ©

Star Wars Jedi: Survivor вот-вот поступит в продажу, поэтому многим из вас будет интересно узнать, когда истекает срок эмбарго на рецензии, то есть когда вы сможете прочитать посвященные игре обзоры и статьи.

Поклонники могут узнать, что скажут журналисты и блогеры о последнем приключении Кэла Кестиса, прежде чем взять свои копии и взять на себя управление молодым джедаем, который сражается с Галактической Империей и пытается помешать ее неустанным попыткам уничтожить последних оставшихся в живых членов Ордена 66.

Роковая дата и время - среда, 26 апреля 2023 года в 18:00.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.