Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.9 308 оценок

Эмбарго на обзоры Star Wars Jedi: Survivor спадет в эту среду, 26 апреля

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butcher69
Новости

Star Wars Jedi: Survivor вот-вот поступит в продажу, поэтому многим из вас будет интересно узнать, когда истекает срок эмбарго на рецензии, то есть когда вы сможете прочитать посвященные игре обзоры и статьи.

Поклонники могут узнать, что скажут журналисты и блогеры о последнем приключении Кэла Кестиса, прежде чем взять свои копии и взять на себя управление молодым джедаем, который сражается с Галактической Империей и пытается помешать ее неустанным попыткам уничтожить последних оставшихся в живых членов Ордена 66.

Роковая дата и время - среда, 26 апреля 2023 года в 18:00.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Юркец

в самом низу написано, что выходит первая часть в названии))

1
De Santa

Уже исправлено

0
Allexandrr

На твиче уже стримы. Короче световой меч это просто палка которая светится, пополам она никого и никогда не рубит в игре )

0
De Santa

да и ладно лично мне плевать на расчлененку

-1
De Santa

я почему-то не видел на твиче игру

-1
SULIK 712

так удивился ,как будто не видел первую часть

0