Эмбарго на обзоры Star Wars Jedi: Survivor спадет в эту среду, 26 апреля

Star Wars Jedi: Survivor вот-вот поступит в продажу, поэтому многим из вас будет интересно узнать, когда истекает срок эмбарго на рецензии, то есть когда вы сможете прочитать посвященные игре обзоры и статьи.
Поклонники могут узнать, что скажут журналисты и блогеры о последнем приключении Кэла Кестиса, прежде чем взять свои копии и взять на себя управление молодым джедаем, который сражается с Галактической Империей и пытается помешать ее неустанным попыткам уничтожить последних оставшихся в живых членов Ордена 66.
Роковая дата и время - среда, 26 апреля 2023 года в 18:00.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
в самом низу написано, что выходит первая часть в названии))
Уже исправлено
На твиче уже стримы. Короче световой меч это просто палка которая светится, пополам она никого и никогда не рубит в игре )
да и ладно лично мне плевать на расчлененку
я почему-то не видел на твиче игру
так удивился ,как будто не видел первую часть