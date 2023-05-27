Фанаты Star Wars Jedi хотят, чтобы Старкиллер стал главный злодеем трилогии ©

Старкиллер - один из самых запоминающихся персонажей "Звездных войн", благодаря дебюту в видеоигре. Он в одиночку уничтожает Звездный разрушитель с помощью силы, с легкостью расправляется с бесчисленными джедаями и вырастает до уровня силы, с которым мало кто может соперничать в фильмах и сериалах.



Очевидно, что в то время это не было каноном, но это был хит, и популярность Старкиллера даже привела к расширению его персонажа в новеллах. Сейчас игры пытаются вписаться в более широкую вселенную, поэтому шансы снова увидеть Старкиллера еще меньше, но фанаты надеются, что он все же появится в качестве злодея в третьей игре Jedi.

"Кого вы хотите видеть главным злодеем в следующей игре [Jedi]?". спросил MainlyPardoo на официальном сабреддите. "Это мой выбор", - ответил он, приложив изображение Старкиллера в костюме инквизитора.

The Force Unleashed вышла в 2008 году, до того как Disney купила LucasFilm, поэтому игра предшествовала идее инквизиторов. Это злые пользователи силы Империи, которые охотятся на джедаев, переживших Приказ 66. Формально они не являются ситхами, тогда как Старкиллер в то время был секретным учеником, как Асажж Вентресс и Граф Дуку.

Однако не все согласны с этой идеей. Один пользователь ответил: "К сожалению, Старкиллер уничтожит Кэла или его нужно будет свести на нет, и он будет "Старкиллером" только по названию.



Другие утверждают, что Старкиллер не может вписаться в текущий канон из-за своей силы, и точка. Игра это или нет. Он является чрезвычайно мощным пользователем силы. Вся его цель заключалась в том, чтобы позволить фанатам "Звездных войн" воплотить в жизнь фантазию о силе, которая превосходит все, что мы видели до этого момента.



В комментариях прозвучал еще один вариант: Дарт Вейдер возвращается в качестве злодея, на этот раз в поединке. Очевидно, что Кэл не сможет смертельно ранить его, но это покажет, насколько далеко он продвинулся со времен первой игры, где ему приходилось бежать. Какой бы выбор ни сделала Respawn, пройдет еще несколько лет, прежде чем трилогия завершится.