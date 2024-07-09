Фанаты "Звездных войн" рассказали, что они хотят увидеть в продолжении Jedi Survivor

Ни для кого не секрет, что серия Star Wars: Jedi должна стать трилогией, и что после успешного запуска Star Wars Jedi: Survivor третья игра уже находится в разработке.
При этом секретом является то, в каком направлении пойдет третья, предположительно заключительная, игра, в которой игрокам предстоит отправиться вместе с Кэлом Кестисом. Фанаты "Звездных войн" обратились к Reddit, чтобы поделиться тем, что именно они хотели бы увидеть в третьей игре.
Один из фанатов высказал мнение, что в третьей игре Respawn хотелось бы видеть не новые стойки, а расширение уже имеющихся. Таким образом, боевая система, которая был почти доведена до совершенства в Survivor, станет еще более глубокой и плавной.
Другой важный аспект – продолжительность. 20 часов Survivor – это хорошо, но фанаты хотят большего, сравнимого с другими ААА-экшенами.
Сюжетно же многие ждут углубления темы Темной стороны. Искушение Тьмой, моральные дилеммы и соответствующие способности могли бы стать отличной сюжетной линией для Кэла.
Не обошлось и без косметических пожеланий: фанаты жаждут экипируемых капюшонов, плащей и пончо.
хз, у меня ушло 63 часа на прохождение. И это я еще не все открыл и только половину охотников ликвидировал
20 часов имеется ввиду просто пройти сюжетку, без дрочева всей косметики и доп квестов
Оптимизации, блин!
А то по несколько минут компиляции шейдеров при каждом запуске игры - сильно́.
Ну и постоянно в игре хватает всякого. Спустя год с релиза. Хотя и прошёл с удовольствием.
В конфиге напиши в последней строчке Test вместо SwGame, после чего игра не компилит шейдеры при запуске, из-за чего запускается почти мгновенно, жрет в 2 раза меньше оперативной памяти (15-18гб в зависимости от локации, а не 29гб как без правки конфига) и работает почти идеально плавно. Только не забудь "только чтение" поставить на конфиге, а то слетит при следующем запуске
Жаль, что раньше мне это не попадалось. Спасибо. Игру уже прошёл и удалил, но, надеюсь, что если вдруг надумаю вернуться и добить побочки, то разрабы к тому времени поправят. Хотя очень сильно сомневаюсь.
Мне повезло чуть больше - под конец прохождения нашел) До этого только всякие моды и стены текста для правки конфига попадались, не помогали. И память себе уже докупил, не помогло, игра просто все забивает своей компиляцией, и только потом в недрах какого-то обсуждения нашел вот это простое решение и о чудо, сработало
Реальные световые мечи, а не дубинки. Соблазнение темной стороной или вообще как в Web of shadow дать выбор на какой стороне играть.
Хотелось бы видеть световые мечи вместо дубинок и анимации нормальные, а не корявое нечто с резкими переходами от одной анимации к другой. А так же нормальные хитбоксы, чтобы будущий световой меч отражал выстрелы лезвием, а не как сейчас - воздухом, причем летящие в паре метров от гг. И ударов по врагам и ударов врагов по гг то же самое касается. Убрать к черту постоянно мешающие куда-то попасть механики, которые получаешь только во второй половине игры, из-за чего приходится заниматься бэктрекингом ради очередного ненужного косметического предмета, т.е. сделать нормальное линейное приключение
Я могу рассказать, что хотел бы видеть в продолжеии Jedi Survivor. Чтобы этого продолжения никогда не было, студии Disney и Respawn разорились, и права на Star Wars перешли к нормальным людям. Которые наконец сделают новую достойную игру по SW, какой была первая часть Рыцарей Старой Республики.
Когда озвучка будет ? Хотел игру+ пройти с русской озвучкой.
осень-зима
20 часов это даже многовато.
Фанаты хотят разработчиков, у которых руки растут не из того места, откуда ничего не должно расти, сблевывающих не оптимизированные куски кода
Чтобы персонаж бегал нормально а не так как будто в штаны насрал
И чтоб постаревший Кел вылез с Таналорра и убил Рей. Это прям моя давняя мечта с первой игры.
Мне понравилась дилогия, жду 3
Боёвку нормальную, а не этот кал. Где это видано, что бы световой меч еле убивал дэфолтных штурмовиков. В этом плане Зе форс анлишед 2 в разы лучше( да она во всем лучше). Штурмовики играют роль корма, который дохнет с 1 удара.