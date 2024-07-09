Фанаты "Звездных войн" рассказали, что они хотят увидеть в продолжении Jedi Survivor

Ни для кого не секрет, что серия Star Wars: Jedi должна стать трилогией, и что после успешного запуска Star Wars Jedi: Survivor третья игра уже находится в разработке.

При этом секретом является то, в каком направлении пойдет третья, предположительно заключительная, игра, в которой игрокам предстоит отправиться вместе с Кэлом Кестисом. Фанаты "Звездных войн" обратились к Reddit, чтобы поделиться тем, что именно они хотели бы увидеть в третьей игре.

Один из фанатов высказал мнение, что в третьей игре Respawn хотелось бы видеть не новые стойки, а расширение уже имеющихся. Таким образом, боевая система, которая был почти доведена до совершенства в Survivor, станет еще более глубокой и плавной.

Другой важный аспект – продолжительность. 20 часов Survivor – это хорошо, но фанаты хотят большего, сравнимого с другими ААА-экшенами.

Сюжетно же многие ждут углубления темы Темной стороны. Искушение Тьмой, моральные дилеммы и соответствующие способности могли бы стать отличной сюжетной линией для Кэла.

Не обошлось и без косметических пожеланий: фанаты жаждут экипируемых капюшонов, плащей и пончо.