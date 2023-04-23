Физические копии Star Wars Jedi Survivor требуют загрузки определённого количества файлов ©

Star Wars Jedi Survivor будет продаваться в физических версиях, но для запуска игры все равно потребуется загрузка. Как вы можете видеть на изображении ниже, на обложке версии для PlayStation написано «Требуется загрузка». На самом деле это не является большим сюрпризом, поскольку мы уже знаем, что Star Wars Jedi Survivor весит около 147 ГБ. Обычные диски Ultra-HD Blu-ray могут содержать около 100 ГБ данных, поэтому невозможно хранить всю игру на диске. Другим решением было бы включение большего количества дисков, но, конечно, это дополнительные расходы для EA. Тем не менее, мы не знаем, содержит ли диск только часть данных или Electronic Arts решила включить только подтверждение покупки для запуска игры, а затем загрузить все 147 ГБ игры с PlayStation Store.

Если вы приобрели Star Wars Jedi Survivor в цифровом формате, напоминаем, что вы можете сделать предзагрузку заранее, а именно 25 апреля. Дата выпуска назначена на 28 апреля 2023 года.