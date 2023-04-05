Физическое издание Star Wars Jedi: Survivor доберётся до России, но его цена будет "кусачей" ©

Для поклонников игровой вселенной "Звездных войн" появились относительно приятные новости. Ожидаемый экшен Star Wars Jedi: Survivor все же доберется до России и получит физическое издание. Поставкой игры займется торговая сеть "М.Видео", которая поделилась деталями отечественного релиза игры.

Как сообщается, "М.Видео" займется самостоятельным распространением Star Wars Jedi: Survivor на прилавки своих магазинов. В продажу поступят диски с игрой для PlayStation 5 и Xbox Series X, однако их цена может быть "кусачей" для рядового геймера. Рекомендуемая стоимость физического издания Star Wars Jedi: Survivor составляет 7,999 рублей. Кроме этого, проект доберется до магазинов позже официального релиза, спустя несколько недель.

Выход Star Wars Jedi: Survivor состоится уже 28 апреля 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.