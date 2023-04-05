Физическое издание Star Wars Jedi: Survivor доберётся до России, но его цена будет "кусачей"

Для поклонников игровой вселенной "Звездных войн" появились относительно приятные новости. Ожидаемый экшен Star Wars Jedi: Survivor все же доберется до России и получит физическое издание. Поставкой игры займется торговая сеть "М.Видео", которая поделилась деталями отечественного релиза игры.
Как сообщается, "М.Видео" займется самостоятельным распространением Star Wars Jedi: Survivor на прилавки своих магазинов. В продажу поступят диски с игрой для PlayStation 5 и Xbox Series X, однако их цена может быть "кусачей" для рядового геймера. Рекомендуемая стоимость физического издания Star Wars Jedi: Survivor составляет 7,999 рублей. Кроме этого, проект доберется до магазинов позже официального релиза, спустя несколько недель.
Выход Star Wars Jedi: Survivor состоится уже 28 апреля 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
А смысл ее покупать ?! играть с импортной локализацией за такую цену , ну такое себе....
Дооо, а так бы купили за 8000 рублей-то. То денува мешает принципальным не пиратам, то отсутствие локализации.
Мне мешает отсутствие локализации. А так да, если есть перевод, то спокойно покупаю. Только не на дисках. Во первых - их не люблю диски из-за шума, во вторых - в текущей ситуации это дороже цифры, а перепродажей не занимаюсь ¯\_(ツ)_/¯
Да-да-да, за 8000 руб. (цена неплохого SSD на 500 Гб.).
Кто-то может и купит за такую цену, но очевидно не те, кто постоянно придумывает поводы, чтобы скачать.
8к гейминг
и это при том, что без локализации даже субтитров и без денувы...хммм....
Денувы не будет? Херова что без субтитров даже. Уже писали про какую-то игру за 8к и кто-то же это купит ради понтов
Вроде, будет денува. Где-то видел такую новость.
будет онлайн авторизация через ориджин, обойдут это или нет - хезе
блииииин, пичаль
не сильно то и надо, вон сколько хороших игр по зв вышло до диснея
В продажу поступят диски с игрой для PlayStation 5 и Xbox Series X, дегры даже прочитать дальше заголовка не могут.
В перепродажу...
Кто еще покупает диски?!Но игра годная,ее точно куплю в steam,жаль только с локализацией там снова беда,надо ждать перевода,как я понял,хотя может машинный будет на скорую руку.
Ну и где эти недовольные ценой на ремейк РЕ4 ?
Хавайте это, вы этот мусор и заслужили
На него же норм цена после релиза.
Просто нашлись умники для которых цена за ремейк 4к это много, игра с русским дубляжом, нормально работает, без приколов всяких, но для них 4к очень много, так пусть кушают этот мусор сомнительного качества который будет такой же дырявый как и Гг за 8к.
Сильно сомневаюсь, что кроме поклонников ЗВ и коллекционеров коробочных изданий, кого-то заинтересует покупка данной игры.
Даже с учётом того, что соснольщики привыкли переплачивать за игры, которые на ПК и продаются дешевле, и которые арендовать или пиратить легче - покупать продукт по завышенной цене, без русской локализации и наверняка без официальной поддержки - весьма сомнительная идея, даже если делать расчёт на последующую отправку диска на барахолку.
Много кто купит по 8к?))
В России - нет
Хотя я эту часть очень жду,первой часть очень понравилась,покупать на старте я точно не будут,тем боле что там даже сабов нет.
Подожду пока выдут патчи, а может и дополнения, а потом скачаю бесплатно, если не дадут купить по приемлемой цене, без танцев с бубном.
По моему спустя почти полтора года пора бы уже понять что мантра про танцы с бубном уже не катит. Будет только хуже.
Спасибо я учту, а то в розовых очках плохо мир видно))
Поэтому скачаю бесплатно, как и было написано выше.
Как обычно, упадет до 4-5к, как и все новинки спутя пару недель после релиза, помню взял XC3 за 5,5к летом, когда еще мало завоза было, в итоге теперь вон даже в Эльдорадо по 4к были, а через бонусы вообще 2к. Так что теперь проще чуть подождать и цена упадет, RE4R за 2 недели до релиза вообще до 10к доходил, а теперь есть варианты и по 4.8к.
За то на торрентах она не будет кусачей
Субтитры народные умельцы завезут.8к😂Ага, прям бегом в магазин побегу.Йохо-хо короче.
Куда завезут? На плойку?
И без субтитров
Они русский запилят?
Нет.
Да обычная цена уже. Пора привыкнуть
Плюс за покупку у барыги-посредника и доставку.