GamesVoice выпустила крупное обновление русской озвучки для STAR WARS Jedi: Survivor

Студия GamesVoice сообщила о выходе версии 1.3 русского дубляжа для STAR WARS Jedi: Survivor. Обновление с ироничным кодовым названием «Да неужели?» стало самым полным на сегодняшний день и фактически доводит локализацию до завершённого вида.

Главное изменение — добавлены реплики всех оставшихся противников, из-за чего игровой мир стал заметно живее и целостнее. Кроме того, команда синхронизировала субтитры с озвученной речью, устранив расхождения, которые могли выбивать из погружения. После установки обновления проект можно проходить полностью на русском языке без заметных пробелов в диалогах.

В создании озвучки приняли участие более 100 актёров, что делает её одним из самых масштабных проектов GamesVoice за всё время существования студии. Разработчики напоминают, что работа над локализациями поддерживается сообществом: желающие могут помочь сбором средств на озвучание радиостанции GTA: San Andreas или оформить платную подписку.

STAR WARS Jedi: Survivor продолжает историю Кэла Кестиса в формате масштабного приключенческого экшена от третьего лица, и теперь путь джедая стал ещё доступнее для русскоязычных игроков.