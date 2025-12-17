ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 2 441 оценка

GamesVoice выпустила крупное обновление русской озвучки для STAR WARS Jedi: Survivor

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice сообщила о выходе версии 1.3 русского дубляжа для STAR WARS Jedi: Survivor. Обновление с ироничным кодовым названием «Да неужели?» стало самым полным на сегодняшний день и фактически доводит локализацию до завершённого вида.

Главное изменение — добавлены реплики всех оставшихся противников, из-за чего игровой мир стал заметно живее и целостнее. Кроме того, команда синхронизировала субтитры с озвученной речью, устранив расхождения, которые могли выбивать из погружения. После установки обновления проект можно проходить полностью на русском языке без заметных пробелов в диалогах.

Star Wars Jedi: Survivor "Русификатор текста и звука" [v1.3] {GamesVoice}

В создании озвучки приняли участие более 100 актёров, что делает её одним из самых масштабных проектов GamesVoice за всё время существования студии. Разработчики напоминают, что работа над локализациями поддерживается сообществом: желающие могут помочь сбором средств на озвучание радиостанции GTA: San Andreas или оформить платную подписку.

STAR WARS Jedi: Survivor продолжает историю Кэла Кестиса в формате масштабного приключенческого экшена от третьего лица, и теперь путь джедая стал ещё доступнее для русскоязычных игроков.

9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
muxamor2011

Не прошло и двух лет....

1
Кей Овальд

Лол, буквально пару дней назад прошёл в прошлой версии (устал ждать и нужно было во что-то поиграть до зимней распродажи в Стиме).

Но даже в неполной версии русификация (где есть) отличная. Вейдер и дроиды Федерации прям как влитые, как из того дубляжа фильмов, слушается великолепно. И остальные тоже отличные.

askazanov

Вот теперь можно и сыграть в игрулю!)

1
Беккер5443

Чере приложение ea appi

2