Геймдиректор Star Wars Jedi: Survivor намекнул на возвращение полюбившегося персонажа в, возможной, третьей части ©

В игре Jedi: Survivor от Respawn появилась целая тонна новых и вернувшихся персонажей, имеющих огромное значение для канона "Звездных войн", но, пожалуй, ни один из них не является более важным, чем Тургл.

Гигантская лягушачья угроза привлекла внимание фанатов "Звездных войн" своими странными харизматичными выходками, и теперь геймдиректор Jedi: Survivor Стиг Асмуссен намекнул на его возвращении в будущем.

В беседе с IGN для подкаста Beyond Асмуссен прокомментировал реакцию фанатов на Тургла и дал своим последователям надежду, что в будущем они получат еще больше.

"Когда работаешь над игрой, никогда не знаешь, за что ухватятся люди, и Тургл... команда любит Тургла", - сказал он.

"Я думаю, что Ричард Хорвиц, актер, отлично справился с ним, но когда он выйдет в эфир, когда он окажется на свободе и мы увидим реакцию людей на него, это подтвердит и одобрит многие чувства, которые были у нас в команде".

Наконец, отвечая на вопрос, может ли Тургл вернуться, возможно, в третьей игре, которую Асмуссен планирует сделать, Асмуссен сказал, что он надеется на это.